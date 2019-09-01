Кино

ТАССТАССНа Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

Премьера фильма "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса состоялась в субботу в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики сразу усмотрели в этой картине кандидата на получение "Оскара".
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Премьера «Джокера» состоялась на Венецианском кинофестивале

Известия21:19

Из-за ажиотажа на фильм «Джокер» в Венеции выстроились многочасовые очереди

РИА Новости09:01

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

ТАСС12:58

Премьера фильма «Джокер» на кинофестивале в Венеции была встречена овациями

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Сотни человек выстроились в очередь на «Джокера» в Венеции

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Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером»

News.ru11:04

Венеция-2019: «Джокер» - это вам не шутки!

Комсомольская правда13:15
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Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность

RT на русском 19:30
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Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
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Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории

Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
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Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
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В МИДе Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
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Флагманский смартфон Meizu 16s Pro появился в продаже

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Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Происшествия

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Кино

Сын Тарковского покажет фильм об отце

News.ru 20:49
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Общество

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика

Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины

Если новое правительство Украины не решит проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется «попрощаться».
РБК 17:47
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В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека

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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Евросоюз может продлить переговоры с Лондоном по Brexit

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном.
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Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
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СБУ опровергла данные об обмене заключенными между Россией и Украиной

Обмена заключенными между Россией и Украиной не было и сегодня, 30 августа, его не будет.
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Организаторы «Формулы-2» отменили гонку в Бельгии из-за гибели Юбера

Организаторы серии "Формула-2" приняли решение отменить воскресную гонку в Бельгии после гибели французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера.
ТАСС 15:14
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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«Барселона» исключила подписание Неймара за € 215 млн

«Барселона» отказалась приобретать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за € 215 млн, сообщает Sport.es.
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Политика

ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой

Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.
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Общество

Названы ранние симптомы диабета

Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия 15:40
Здоровье

Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
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Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний

Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.
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Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе

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Как кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны

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Американский актёр, продюсер, клипмейкер и музыкант. Младший брат актёра Ривера Феникса. Четырёхкратный номинант и лауреат кинематографической премии «Золотой глобус», обладатель кубка Вольпи за лучшую мужскую роль Венецианского кинофестиваля и музыкальной премии «Грэмми», трёхкратный номинант на премию «Оскар» и премию Британской киноакадемии.
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Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Наиболее известен по фильмам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Борат».
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