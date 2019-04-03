Футбол
На Василия Уткина совершено нападениеЕвро-футбол.ру вчера в 16:46
Известный телекомментатор и журналист Василий Уткин заявил о нападении со стороны неизвестного.
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
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Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
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Экономика
Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ
Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Обновлено в 11:05
Кино
Пугачева может озвучить персонажа в новом «Простоквашино»
Народная артистка СССР Алла Пугачева может озвучить новую героиню мультсериала «Возвращение в Простоквашино».
Обновлено в 10:21
Спорт
Большунов и Белорукова выиграли командный спринт на ЧР
Обновлено в 09:36
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено в 07:22
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Экономика
Минтранс возобновит строительство новой ВПП в Домодедово
Минтранс России возобновит строительство новой взлётно-посадочной полосы (ВПП) и перронов в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Минобороны Великобритании расследует историю с расстрелом портрета лидера оппозиции
Министерство обороны Великобритании приступило к расследованию инцидента с появлением в интернете видеоролика с расстрелом британскими военнослужащими портрета лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.
Обновлено в 05:55
Общество
За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч
Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено в 05:08
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Авто
Немцы признали Lada 4x4 лучшим внедорожником
Цена на трёхдверный Lada 4x4 в Германии начинается от 11 990 евро (примерно 876 500 рублей), в России внедорожник можно купить минимум за 518 900 рублей.
Обновлено в 10:21
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Манчестер Сити» заплатит €70 млн за полузащитника «Атлетико»
Сумма сделки составила €20 млн плюс €5 млн в виде бонусов. В нынешнем сезоне Родри в составе «Атлетико» завоевал Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:50
Космос
Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
Обновлено в 09:25
Общество
Росстат дал пояснения к статистике о бедности в стране
Ситуация по ряду важнейших показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, улучшилась по сравнению с 2016 годом, сообщили в пресс-службе Росстата, комментируя результаты исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения».
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Ангола получила шесть российских истребителей Су-30
Обновлено в 10:36
Политика
КС признал повышение пенсионного возраста конституционным
Оспоренные положения федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» «неопределенности не содержат, поскольку Конституция не исключает возможности повышения пенсионного возраста федеральным законом», говорится в определении КС.
Обновлено в 10:42
Политика
Россия предложила построить в Казахстане АЭС
Обновлено в 11:01
Энергетика
Цены на бензин не смогли зафиксировать в России
Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Литва и Польша стянут войска к границе с Россией
Сувалкский коридор — участок границы между Литвой и Польшей протяженностью 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке — с Белоруссией.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Пожар в торговом центре «Пассаж» в Пензе ликвидирован
Обновлено в 12:16
Происшествия
Ужахов объяснил решение суда о штрафе в 150 тысяч
Суд назначил штраф в 150 тысяч по делу об участии в акции протеста из-за повторного административного наказания, отметил председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, заявив о намерении обжаловать данное решение.
Обновлено в 10:13
Политика
Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Оренбург» победил «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ
Обновлено в 12:32
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00