Футбол
Журналист Василий Уткин рассказал о самочувствии после нападенияИнфорос 04:13
Ранее стало известно, что перед выходом со стадиона хулиган брызнул Уткину в лицо неустановленной жидкостью. В результате у журналиста был поражен левый глаз и началось головокружение.
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
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IPhone 11 показали на новом рендерном видео
Напомним, что презентация iPhone 11 состоится традиционно осенью, а к тому времени появится немало разных слухов о новинке и рендеров.
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Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных
Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено в 15:49
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
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Экономика
ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефона
Напомним, ЦБ запустил в январе этого года систему быстрых платежей, которая сделала доступной услугу перевода денежных средств на счета других банков по номеру телефона.
Обновлено в 13:57
Авто
Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes
Президент России Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes Е-класса, который был выпущен на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 07:56
Хоккей
Игорь Никитин: «ЦСКА не успевает учить правила. Они разные для разных команд»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (1:3) в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
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Политика
Зеленский высказался по «русскому вопросу»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 13:29
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Наука
Со дна озера Титикака подняли артефакты древней культуры Тиуанако
Археологи из США обнаружили на дне озера Титикака древние артефакты и объекты религиозного назначения, принадлежащие культуре Тиуанако.
Обновлено в 04:29
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил его веселье после решения суда
Обновлено в 16:45
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Политика
Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
Обновлено в 16:06
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Наука
Кофе увеличил шанс развития рака легких
Результаты работы показывают, что употреблявшие пару чашек кофе в день курильщики на 41% увеличили риск рака, а некурящие респонденты, выпивавшие аналогичное количество напитка — на 37%.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Челси» разгромил «Брайтон» и поднялся на 5-е место
В перенесенном матче 27-го тура АПЛ «Челси» разгромил «Брайтон» (3:0). Победа позволила лондонцам набрать 63 очка и подняться на 5-е место в таблице.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
В Одесской области пройдут испытания двух ракетных систем
Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, в ближайшее время в Одесской области пройдут испытания двух ракетных комплексов.
Обновлено в 16:17
Общество
Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца
Среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается выдача материнского капитала после рождения первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» на канале «Россия 1». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются»,— сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 16:38
Общество
Эрнста попросили найти управу на Малышеву
Обновлено в 15:31
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 05:17
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено в 13:29
Политика
ЦИК Украины не может огласить результаты выборов из-за одного участка
Один участок в Киевской области не передал Центральной избирательной комиссии Украины данные протокола в электронном виде о результатах голосования.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено в 14:32