Футбол

На Василия Уткина совершено нападениеLenta.ru вчера в 17:26

На журналиста Василия Уткина совершено нападение. Об этом сам Уткин сообщил в своем Telegram-канале. По словам Уткина, после тренировки его команды «Эгриси» неизвестный распылил ему в лицо перцовый газ «черемуха».
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Василий Уткин
Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05

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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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