Футбол
На комментатора Василия Уткина напалиЕвропейско-Азиатские новости вчера в 23:04
По словам комментатора, едкая жидкость попала ему в глаз, по характерному жжению и запаху можно предположить, что это аэрозоль из черемухового баллончика. Причина нападения, по версии Уткина, – свежий выпуск передачи «Футбольный клуб».
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
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Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
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Обновлено в 15:29
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«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
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