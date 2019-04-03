Футбол

На Василия Уткина совершено нападениеЭхо Москвы вчера в 18:10

Уткин выразил уверенность, что нападение связано с выпусками его программы «Футбольный клуб» на канале в Youtube.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уткин представил Черчесова в образе Фредди Крюгера после нападения (ФОТО)

Sport.ru07:28

Канделаки открестилась от нападения на Уткина

Нева Спорт06:16

Канделаки — о нападении на Уткина: я ни при чём

Чемпионат05:59

Кого Уткин винит в нападении

Газета.Ru09:39

В Москве совершено нападение на известного спортивного комментатора Василия Уткина

Эхо Москвы07:07

Василий Уткин связал нападение на себя с историей про Черчесова и Агузарова

Кавказ Поствчера в 21:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика

«Победа» отказалась использовать МС-21 вместо Boeing 737 MAX

Обновлено вчера в 22:37
Футбол

Король футбола Пеле госпитализирован в Париже

Обновлено в 10:10
Политика

США и Китай обсуждают вопросы, мешающие заключению торговой сделки

Заключению торговой сделки между Китаем и США мешают нерешенные вопросы, не позволяющие выработать общую позицию.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока

Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
Обновлено в 09:45
Общество

Суд в Москве принял иск экс-защитника Савченко к Скабеевой и Попову

Савёловский суд Москвы принял к рассмотрению гражданский иск лишённого статуса адвоката Марка Фейгина, бывшего защитника украинского нардепа Надежды Савченко, к ведущим телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольге Скабеевой и Евгению Попову.
Обновлено в 10:13
Политика

Советник Зеленского назвал кандидата на пост главы МИД Украины

МИД Украины в случае победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов может возглавить бывший министр финансов страны Александр Данилюк.
Обновлено в 10:29
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ100 словенской авиакомпании

Обновлено в 10:21
Общество

Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту

Обновлено в 07:41
Политика

Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ

Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Спорт

RAMZES666 попал в российский список «30 до 30» от Forbes

Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в лонг-лист рейтинга «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт», составленный российской редакцией журнала Forbes.
Обновлено в 08:50
Авто

Ford представил кроссовер Kuga нового поколения

Компания Ford представила компактный кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Охлобыстин отреагировал на слова Зеленского про идиотов

Обновлено в 08:37
Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы

Мужчина с ножом совершил нападение на учеников младшей школы в китайской провинции Хуань, двое детей госпитализированы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 02:52
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Общество

Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн

Обновлено вчера в 14:32
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

Обновлено в 02:10
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Возле дома на Кутузовском проспекте убили женщину

Обновлено в 05:41
Политика

Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz

Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Общество

МГУ вошел в топ-15 лучших университетов мира в новом рейтинге THE

"МГУ имени М. В. Ломоносова вошел в топ-15 лучших университетов мира по взаимодействию с промышленностью, внедрению инноваций и развитию инфраструктуры в новом рейтинге THE", - рассказали в вузе.
Обновлено в 10:50
Общество

Март в России оказался одним из самых теплых в истории

Interfax-Russia.ru - Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.
Обновлено в 06:15
Общество

За третьего и последующих детей хотят выплачивать по 50 тысяч рублей

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей должны получать не только семьи, где родился третий ребенок, но и родители, у которых появился четвертый и последующие дети.
Обновлено в 02:30
Транспорт

Минтранс возобновит строительство новой ВПП в Домодедово

Минтранс России возобновит строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перронов в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 10:38
Политика

Лавров: Черногорию и Северную Македонию будут заставлять покупать оружие США

Включение Черногории в состав НАТО и втягивание в альянс Северной Македонии приведет к появлению на их территории военных объектов, и они будут вынуждены покупать американское оружие.
Обновлено в 10:21
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное