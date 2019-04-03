Футбол
На Василия Уткина совершено нападениеЭхо Москвы вчера в 18:10
Уткин выразил уверенность, что нападение связано с выпусками его программы «Футбольный клуб» на канале в Youtube.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика
«Победа» отказалась использовать МС-21 вместо Boeing 737 MAX
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
Король футбола Пеле госпитализирован в Париже
Обновлено в 10:10
Политика
США и Китай обсуждают вопросы, мешающие заключению торговой сделки
Заключению торговой сделки между Китаем и США мешают нерешенные вопросы, не позволяющие выработать общую позицию.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока
Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
Обновлено в 09:45
Общество
Суд в Москве принял иск экс-защитника Савченко к Скабеевой и Попову
Савёловский суд Москвы принял к рассмотрению гражданский иск лишённого статуса адвоката Марка Фейгина, бывшего защитника украинского нардепа Надежды Савченко, к ведущим телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольге Скабеевой и Евгению Попову.
Обновлено в 10:13
Политика
Советник Зеленского назвал кандидата на пост главы МИД Украины
МИД Украины в случае победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов может возглавить бывший министр финансов страны Александр Данилюк.
Обновлено в 10:29
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Политика
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Спорт
RAMZES666 попал в российский список «30 до 30» от Forbes
Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в лонг-лист рейтинга «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт», составленный российской редакцией журнала Forbes.
Обновлено в 08:50
Авто
Ford представил кроссовер Kuga нового поколения
Компания Ford представила компактный кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Охлобыстин отреагировал на слова Зеленского про идиотов
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
Мужчина с ножом совершил нападение на учеников младшей школы в китайской провинции Хуань, двое детей госпитализированы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 02:52
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Обновлено в 02:10
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Возле дома на Кутузовском проспекте убили женщину
Обновлено в 05:41
Политика
Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz
Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Общество
МГУ вошел в топ-15 лучших университетов мира в новом рейтинге THE
"МГУ имени М. В. Ломоносова вошел в топ-15 лучших университетов мира по взаимодействию с промышленностью, внедрению инноваций и развитию инфраструктуры в новом рейтинге THE", - рассказали в вузе.
Обновлено в 10:50
Общество
Март в России оказался одним из самых теплых в истории
Interfax-Russia.ru - Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.
Обновлено в 06:15
Общество
За третьего и последующих детей хотят выплачивать по 50 тысяч рублей
Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей должны получать не только семьи, где родился третий ребенок, но и родители, у которых появился четвертый и последующие дети.
Обновлено в 02:30
Транспорт
Минтранс возобновит строительство новой ВПП в Домодедово
Минтранс России возобновит строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перронов в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 10:38
Политика
Лавров: Черногорию и Северную Македонию будут заставлять покупать оружие США
Включение Черногории в состав НАТО и втягивание в альянс Северной Македонии приведет к появлению на их территории военных объектов, и они будут вынуждены покупать американское оружие.
Обновлено в 10:21
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42