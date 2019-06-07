Экономика
На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильонLife.ru вчера в 23:22
В субботу в рамках Экспо состоятся такие крупные мероприятия, как второй Форум межрегионального сотрудничества РФ и КНР, а также пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса. С 14 по 19 июня проходит VI Российско-китайское Экспо.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Политика
Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Авто
Составлен рейтинг самых популярных европейских кроссоверов в России
Среди SUV европейских брендов, представленных в продаже на авторынке России, первое место по реализации занимает внедорожник Renault Duster.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой
Обновлено вчера в 14:21
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре
Самолет летел в Краснодар из Москвы и не смог сесть с первого раза. Видео опубликовал Telegram-канал «На видео видно».
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Путин призвал продолжать СВПД по Ирану
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT.
Обновлено в 02:23
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Спорт
Загитова показала номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии откатала показательную программу под песню Billie Eilish «Bad Guy».
Обновлено в 07:46
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова
Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
Обновлено в 05:33
Космос
Томские ученые запустили в космос Рогозина на «Жигулях»
Участники проекта ToSky вместе с сотрудниками Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники запустили в космос автоматический стратостат с изображением гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Обновлено 13 июня в 07:25
Технологии
Запущен сайт для превращения каракулей в реалистичные пейзажи
Компания NVIDIA представила инструмент GauGAN — систему с искусственным интеллектом, позволяющую превращать нарисованные тут же каракули в реалистичные пейзажи.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Здоровье
Пик активности. В Горном Алтае клещи кусают чаще, чем в прошлом году
Пик активности клещей в Республике Алтай наблюдается прямо сейчас.
Обновлено в 04:46
Технологии
Робот дал отпор своим обидчикам
Обновлено в 07:21
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Пушков отреагировал на слова Шредера о Крыме
Комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России, Пушков заявил, что это "признают многие западные политики", от экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена до вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини.
Обновлено в 07:00