На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильонLife.ru вчера в 23:22

В субботу в рамках Экспо состоятся такие крупные мероприятия, как второй Форум межрегионального сотрудничества РФ и КНР, а также пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса. С 14 по 19 июня проходит VI Российско-китайское Экспо.

На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильон

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