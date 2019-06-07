Экономика

На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильонLife.ru вчера в 23:22

В субботу в рамках Экспо состоятся такие крупные мероприятия, как второй Форум межрегионального сотрудничества РФ и КНР, а также пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса. С 14 по 19 июня проходит VI Российско-китайское Экспо.
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Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров

РИА Новости07:49

Вузы Сургута и Харбина могут начать обмен студентами в новом учебном году

ТАСС07:57

На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильон

Life.ruвчера в 23:22

Айсен Николаев принял участие в открытии российского павильона VI ЭКСПО в Харбине

ИА ЯСИА02:00

Якутия стала одним из главных гостей на VI российско-китайском ЭКСПО

Якутия 24вчера в 23:30

В Китае открыли павильон VI российско-китайского ЭКСПО

RT на русскомвчера в 21:43

Китайское СМИ сообщило о туристическом буме в Харбине

АСН2413 июня в 02:21
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:19, Вашингтон
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Обновлено в 06:22
Политика

В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Общество

Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч

ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину

Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня, относительно роспуска парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился оказать УМВД по региону помощь в организации отделения полиции в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Обновлено в 07:12
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 08:03
Происшествия

МАК обнародовал предварительный отчет по авиакатастрофе в Шереметьево

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Мурманск, 5 мая аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево и загорелся.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям

В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации

В компании предупредили, что нынешнее положение может спровоцировать чрезвычайную ситуацию в масштабах страны.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Донецкой области произошла авария на шахте, погиб человек

Обновлено в 06:45
Культура

Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»

Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Российское гражданство запросили жители 12 областей Украины

Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Двое граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса и автомобиля в турецком городе Анталья.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Неизвестные на машине обстреляли из пейнтбольных ружей семерых прохожих в Екатеринбурге

В ночь на 15 июня в Екатеринбурге неизвестные на автомобиле «ВАЗ-2114» открыли огонь из пейнтбольных ружей по прохожим.
Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский посетит оккупированный Мариуполь

Президент Украины Зеленский намерен отправиться в зону проведения карательной операции Киева в Донбассе, в частности на оккупированную территорию Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Происшествия

СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ

Сотрудники службы обнаружили незаконный подземный трубопровод во дворе одного из частных домов Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили незаконный подземный трубопровод в Луганской области, по которому поступало дизельное топливо.
Обновлено в 08:06
Политика

Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Полтавской и Одесской областей.
Обновлено в 07:53
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Экономика

ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Гаджеты

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 выходит в России

Обновлено вчера в 11:36
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями

Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Авто

Jeep Renegade PHEV скоро представят публике

К электрифицированному Renegade в Турине присоединится гибридный Compass PHEV, который использует идентичную силовую установку и имеет очень похожие характеристики.
Обновлено в 01:03
Как работают Яндекс.Новости?
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