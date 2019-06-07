Экономика
На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильонLife.ru вчера в 23:22
В субботу в рамках Экспо состоятся такие крупные мероприятия, как второй Форум межрегионального сотрудничества РФ и КНР, а также пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса. С 14 по 19 июня проходит VI Российско-китайское Экспо.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:19, Вашингтон
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Обновлено в 06:22
Политика
В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Общество
Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч
ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня, относительно роспуска парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился оказать УМВД по региону помощь в организации отделения полиции в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Обновлено в 07:12
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 08:03
Происшествия
МАК обнародовал предварительный отчет по авиакатастрофе в Шереметьево
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Мурманск, 5 мая аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево и загорелся.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям
В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации
В компании предупредили, что нынешнее положение может спровоцировать чрезвычайную ситуацию в масштабах страны.
Обновлено в 03:30
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Российское гражданство запросили жители 12 областей Украины
Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Двое граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса и автомобиля в турецком городе Анталья.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Неизвестные на машине обстреляли из пейнтбольных ружей семерых прохожих в Екатеринбурге
В ночь на 15 июня в Екатеринбурге неизвестные на автомобиле «ВАЗ-2114» открыли огонь из пейнтбольных ружей по прохожим.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский посетит оккупированный Мариуполь
Президент Украины Зеленский намерен отправиться в зону проведения карательной операции Киева в Донбассе, в частности на оккупированную территорию Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе
В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Происшествия
СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ
Сотрудники службы обнаружили незаконный подземный трубопровод во дворе одного из частных домов Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили незаконный подземный трубопровод в Луганской области, по которому поступало дизельное топливо.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Полтавской и Одесской областей.
Обновлено в 07:53
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Гаджеты
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 выходит в России
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями
Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Авто
Jeep Renegade PHEV скоро представят публике
К электрифицированному Renegade в Турине присоединится гибридный Compass PHEV, который использует идентичную силовую установку и имеет очень похожие характеристики.
Обновлено в 01:03