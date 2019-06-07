Экономика

На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильонLife.ru вчера в 23:22

В субботу в рамках Экспо состоятся такие крупные мероприятия, как второй Форум межрегионального сотрудничества РФ и КНР, а также пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса. С 14 по 19 июня проходит VI Российско-китайское Экспо.
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Вузы Сургута и Харбина могут начать обмен студентами в новом учебном году

ТАСС07:57

Айсен Николаев выступил на пленарном заседании второго российско-китайского форума в Харбине

Якутия 2402:25

В Китае открыли павильон VI российско-китайского ЭКСПО

RT на русскомвчера в 21:43

Айсен Николаев принял участие в открытии российского павильона VI ЭКСПО в Харбине

ИА ЯСИА02:00

На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильон

Life.ruвчера в 23:22

В Харбине прошла церемония открытия VI российско-китайского ЭКСПО

РИА Новостивчера в 09:19

Китайское СМИ сообщило о туристическом буме в Харбине

АСН2413 июня в 02:21
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:15, Вашингтон
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес

Лолита прокомментировала свою шутку о Крыме 20-летней давности

Обновлено в 17:35
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 14:42
Футбол

«Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о возвращении Хуммельса

Боруссия намерена вернуть защитника Баварии Матса Хуммельса, сообщает Sport Bild.
Обновлено в 00:29
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Фриске

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» обвинила во всех бедах семьи Жанны Фриске, умершей четыре года назад, ее мужа Дмитрия Шепелева.
Обновлено в 14:39
Общество

Стала известна судьба переданного Алибасову «кота-самозванца»

Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал PR-директор продюсера Вадим Горожанкин.
Обновлено в 14:57
Спорт

Лашманова стала чемпионкой России на дистанции 20 километров

Чемпионка Олимпийских игр 2012 года Елена Лашманова завоевала золото на дистанции 20 километров на чемпионате России по спортивной ходьбе.
Обновлено в 15:32
Единоборства

Бриедис и Дортикос вышли в финал Всемирной боксерской суперсерии

Обновлено в 19:58
Происшествия

Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Космос

В ДВФУ создают самоуничтожающийся кубсат с солнечным парусом

Обновлено вчера в 04:15
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Космос

Женщины «гармонизируют» экипаж космического корабля

Вадим Гущин считает, что женское присутствие на борту тестового модуля благотворно влияет как на психологическую атмосферу всего экипажа, так и на работоспособность мужской части команды.
Обновлено в 04:33
Происшествия

7 человек насмерть задохнулись при чистке канализации в Индии

Рабочие проводили чистку канализации в отеле "Даршсан" в селении Фартикуи и насмерть отравились токсичным газом.
Обновлено в 18:42
Политика

США усилили кибератаки на российские электросети

В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 16:57
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Здоровье

Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном

В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено в 17:42
Политика

Трамп заявил, что не очень верит в НЛО

Президент США Дональд Трамп признался, что не особенно верит в существование инопланетян. Такое мнение он высказал телеканалу ABC.
Обновлено в 10:59
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:33
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено в 19:14
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Космос

Ученый оценил риск столкновения Земли с астероидами

Обновлено в 19:00
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов

Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Индийская девочка умерла в пустыне Аризоны, пока ее мать искала воду

Шестилетняя девочка из Индии умерла от теплового удара в пустыне Сонора (штат Аризона, США) после того, как ее мать оставила ее вместе с другими мигрантами, а сама ушла на поиски воды.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
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