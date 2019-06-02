Происшествия

На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»Вести.Ru 05:35

В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
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Пожар на площади 20 кв. м произошел в реконструируемом павильоне «Рыболовство» на ВДНХ

Агентство Москва05:53

Возгорание строительных материалов ликвидировали на северо-востоке Москвы

Вечерняя Москва05:49

Спасатели потушили пожар в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ

Интерфакс06:14

Пожар в подвале павильона на ВДНХ потушили

ТАСС06:00

Пожар в подвале павильона «Рыболовство» на ВДНХ ликвидирован

Москва 2405:53

Пожар в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ ликвидировали

РИА Новости06:00

На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»

Говорит Москва05:36
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Политика

Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
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Собчак и Виторган были замечены на концерте в Лимасоле

Как пишет портал "7 дней", оба были замечены на одном из концертов в Лимасоле. Развод знаменитой пары обсуждала без малого вся страна.
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Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
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Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Объявлена дата проведения похорон Рейеса

Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".
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Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

После взрывов в Дзержинске предложили применить закон о фейках

После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в социальных сетях появилось много ложной информации, которая сеяла панику среди населения.
Обновлено в 06:19
Здоровье

Диетологи объяснили, почему нельзя отказываться от капусты

Обновлено в 02:05
Происшествия

В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Политика

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Принцесса Монако вышла замуж за российского продюсера

32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама из России. Торжественная церемония прошла первого июня.
Обновлено в 05:00
Общество

В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:13
Футбол

«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба

Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонии

Обновлено вчера в 22:20
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено 31 мая в 03:01
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее

Обновлено в 06:15
Политика

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова

Обновлено в 07:21
Армия и оружие

В ДНР сообщили о троих пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Обновлено в 07:37
Политика

Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку

Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области

Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Происшествия

На украинском фестивале ураган убил человека

Обновлено в 06:22
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Авто

Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в РФ

Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
Обновлено в 04:59
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