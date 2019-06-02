Происшествия
На ВДНХ в павильоне «Рыболовство» произошел пожарКоммерсантъ 06:09
В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ загорелись строительные материалы, сообщает «Интерфакс». Сам павильон находится на реконструкции.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс вышла в свет в нежном розовом платье с глубоким вырезом
Напомним, что в марте этого года стало известно, что голливудская актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж.
Обновлено в 09:35
Спорт
Эквадорец Карапас стал победителем «Джиро д’Италия»
Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar стал победителем первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».
Обновлено в 11:33
Религия
В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло
Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Здоровье
В региональном перинатальном центре откроют отделение ЭКО
В региональном перинатальном центре появится отделение экстракорпорального оплодотворения.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками
Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.
Обновлено в 10:26
Общество
Жителям голландской провинции раздали духи с запахом экстази
В нидерландском городе Хертогенбосе началась кампания, в рамках которой местным жителям раздают духи с ароматом наркотического вещества – экстази.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Гаджеты
Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20
Компания Nokia 6 июня презентует свой новый смартфон Nokia 6.2, цена которого будет такой же, как у Redmi K20.
Обновлено в 04:58
Кино
Элтон Джон отреагировал на удаление сцен из «Рокетмена»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено 31 мая в 23:37
Общество
Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Спорт
Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Политика
Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 11:01
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Бывший глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков отрицает свою причастность к убийству заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:47
Политика
Бортко подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов и еще четыре кандидата на пост губернатора Петербурга подали необходимые документы в городскую избирательную комиссию в субботу, 1 июня.
Обновлено в 07:05
Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено в 08:16
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54