Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублейГазета.Ru 06:34
По этим данным, ребенок школьного возраста в 2018 году заработал 409,3 тыс. руб. Кроме того, сын неженатого чиновника имеет квартиру площадью 212 кв. м, а также жилой дом площадью 552,8 кв. м. Ранее был назван депутат, который заработал больше всех.
Читать в источнике
Оценить192
Подробнее о событии
Показать все источники
Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году
Европейско-Азиатские новостивчера в 09:55
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Общество
Россия проверит передвижение товаров из Белоруссии
Россельхознадзор подготовил письмо в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить белорусские компании, которые незаконно поставляют товары в Россию, используя схему ложного транзита в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Футбол
РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Оренбургу" регистрировать новых игроков.
Обновлено в 08:31
Общество
«Росатом» готов участвовать в строительстве АЭС «Белене» в Болгарии
Госкорпорация "Росатом" готова участвовать в проекте строительства АЭС "Белене" в Болгарии в любом качестве, как захочет болгарская сторона, заявил первый заместитель генерального директора Росатома по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика
Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.
Обновлено в 06:20
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
Обновлено в 00:39
Политика
Чалый назвал губернатора Севастополя лидером преступной группировки
Депутат и бизнесмен Алексей Чалый сегодня назвал главу города Дмитрия Овсянникова лидером организованной преступной группировки.
Обновлено в 06:20
Экономика
Американские корпорации нарастили прибыль. Индексы пойдут вверх
Торги на американских биржах откроются ростом котировок. Такой сигнал подают растущие фьючерсы на все ведущие фондовые индексы США.
Обновлено в 09:27
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери
Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Авто
«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей
«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Обновлено в 06:03
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Часть собора Парижской Богоматери рухнула в результате пожара
Во Франции в результате сильнейшего пожара полностью обрушилась крыша собора Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари, сообщает Le Figaro.
Обновлено вчера в 14:50
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Авто
Lexus представил свой первый минивэн
Не исключено, что новый минивэн будет оснащаться и классическим бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 л и мощностью 300 л.с. Стоимость Toyota Alphard, на базе которого построен Lexus LM, составляет в России от 4 764 000 рублей.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 15 судов
Обновлено в 08:25
Политика
Савченко решила участвовать в выборах в Раду
Обновлено в 09:12
Политика
Россия признает новые власти Судана
Россия признает пришедшее к власти на прошлой неделе военное руководство Судана.
Обновлено в 09:17
Политика
Российский аэропорт переименовали из-за суеверия
Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Кино
Технология Digital Double в малобюджетной короткометражке
Digital Double и ее применение в «Afterhours» Технология Digital Double подразумевает создание 3D-копий актеров для выполнения трюков, которые они не могут сделать на площадке.
Обновлено в 05:00
Политика
Crocus Group может стать кандидатом на строительство 2-й очереди «Восточного»
Кандидатом на строительство 2-й очереди космодрома "Восточный" может стать компания Crocus Group.
Обновлено в 09:02
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16