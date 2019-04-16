Общество

На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублейГазета.Ru 06:34

По этим данным, ребенок школьного возраста в 2018 году заработал 409,3 тыс. руб. Кроме того, сын неженатого чиновника имеет квартиру площадью 212 кв. м, а также жилой дом площадью 552,8 кв. м. Ранее был назван депутат, который заработал больше всех.
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Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
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«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
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Технология Digital Double в малобюджетной короткометражке

Digital Double и ее применение в «Afterhours» Технология Digital Double подразумевает создание 3D-копий актеров для выполнения трюков, которые они не могут сделать на площадке.
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Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
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В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

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