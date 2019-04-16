Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублейГазета.Ru 06:34
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Читать в источнике
Оценить623
Подробнее о событии
Показать все источники
Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году
Европейско-Азиатские новостивчера в 09:55
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Напомним, ранее официальные представители украинской нефте- и газодобывающей компании Украина «Укрнафта» заявили о том, что постоянный третейский суд в Гааге вынес решение о взыскании с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату своего имущества в Крыму.
Обновлено в 12:10
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей Карасёв
Обновлено в 14:15
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
Обновлено в 05:38
Общество
Москалькова будет добиваться от США перевода Ярошенко в другую тюрьму
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к властям США с просьбой о переводе российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (Коннектикут), в другое учреждение.
Обновлено в 16:47
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено в 16:01
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Зафиксированное в ролике разрушение Intelsat 29e длилось около четырех часов.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
В подписи к публикации певица рассказала, на кардинальные перемены решилась ради роли в новом фильме, но название его оставила пока в секрете.
Обновлено в 00:22
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Кино
В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»
"Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон.
Обновлено в 16:37
Авто
Концепт Mitsubishi e-Yi: в Шанхае показали предвестника нового кроссовера марки
Компания Mitsubishi привезла на автосалон в Шанхае новый концепт e-Yi.
Обновлено в 17:09
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
Песков: Путин пока не собирается в Нормандию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Авто
Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения
На Шанхайском автосалоне дебютировал обновленный кроссовер Hyundai ix25, известный российским автолюбителям под названием Creta.
Обновлено в 09:25