На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублейГазета.Ru 06:34

В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.

На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей

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