Происшествия
На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодкиРБК 03:01
Позднее, как сообщил Горелых, тела матери и двух детей, 2006 и 2009 годов рождения, нашли в воде, в 3 км ниже по течению от лодки. В начале июля на реке Малый Анюй на Чукотке перевернулась моторная лотка, на борту которой находились пять человек.
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Самолеты Минобороны прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»
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Германия отказалась платить репарации Польше
В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
В Сенате США проголосовали за санкции против «Северного потока-2»
Ограничения одобрил комитет по международным делам. Законопроект подготовили представители обеих партий.
Обновлено вчера в 18:05
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Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
«Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица начиная с аэропорта», — описала Водонаева жизнь в России.
Обновлено в 06:17
Политика
В МЧС отреагировали на предложение Трампа о помощи
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь для борьбы с лесными пожарами в Сибири.
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Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
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Обновлено в 06:13
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 06:37
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Минувший июль был самым холодным в Москве в XXI веке
Прошедший июль стал самым холодным в Москве в XXI веке.
Обновлено в 06:14
Политика
МИД Малайзии призвал отказаться от обвинений против РФ по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Пожар в здании в Басманном районе ликвидирован
Обновлено в 02:51
Футбол
Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану
Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» перенесена не будет.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
МИД РФ разъяснил ситуацию с выдачей виз для педагогов из США
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о невыдаче виз 30 педагогам англо-американской школы в Москве.
Обновлено в 05:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada
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Общество
ВЦИОМ назвал лучших работодателей России
В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Российские контрактники получат надбавку к жалованию
Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
Обновлено в 05:07
Политика
Медведев подписал ряд поручений в связи с лесными пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений в связи с крупными лесными пожарами, вспыхнувшими в ряде сибирских регионов.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Huawei на мировом рынке смартфонов заняла второе место
Второе место досталось китайскому производителю Huawei, продажи компании составили 58,7 миллионов гаджетов.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие
Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой
Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
В России стали чаще увольнять за коррупцию
В России стали чаще увольнять за коррупцию после утраты доверия.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Политика
Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и США должны поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Обновлено в 05:48