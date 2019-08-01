Происшествия
На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодкиРБК 03:01
Позднее, как сообщил Горелых, тела матери и двух детей, 2006 и 2009 годов рождения, нашли в воде, в 3 км ниже по течению от лодки. В начале июля на реке Малый Анюй на Чукотке перевернулась моторная лотка, на борту которой находились пять человек.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Экономика
Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур
Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Генпрокуратура сообщила, сколько коррупционных нарушений выявили в 2019 году
Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации рассказали, сколько в стране за прошедшие месяцы 2019 года было выявлено коррупционных нарушений.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Общество
Прибавка к пенсии и многое другое. Что изменится в России в августе
С 1 августа ПФР автоматически проиндексирует выплаты некоторым категориям работающих пенсионеров — никаких бумаг для этого заполнять не нужно.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Авто
Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник
Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разбила мужу нос
Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Обновлено в 04:02
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Обновлено вчера в 02:02
Футбол
«Астон Вилла» объявила о переходе Тома Хитона из «Бернли»
Хитон защищал цвета "Бернли" с 2013 года, всего провел за "бордовых" 200 матчей, в 65 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Обновлено в 04:50
Игры
Вышел геймплейный трейлер The Surge 2
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Жириновский назвал причину пожаров в Сибири
Владимир Жириновский написал в своём телеграм-канале о том, что сокращение штата работников леса было По словам политика, раньше даже самые мелкие очаги только зарождающихся пожаров можно было тушить силами на местах.
Обновлено в 04:30
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении возобновить строительство станции метро «Суворовской» на Кольцевой линии.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны»
Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.
Обновлено вчера в 03:46
Технологии
В «Битрикс24» появился новый профиль сотрудника
«Битрикс24» представила новую версию своего сервиса, в которой разработчики полностью изменили интерфейс и добавили новые возможности в персональную страницу пользователя.
Обновлено в 05:08
Общество
Белорусская писательница Алексиевич сделала каминг-аут
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Четверо мирных жителей погибли при обстреле Алеппо
Жертвами обстрела стали четверо местных жителей, в том числе двое детей.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 04:35
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40