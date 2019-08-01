Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодкиРБК 03:01

Позднее, как сообщил Горелых, тела матери и двух детей, 2006 и 2009 годов рождения, нашли в воде, в 3 км ниже по течению от лодки. В начале июля на реке Малый Анюй на Чукотке перевернулась моторная лотка, на борту которой находились пять человек.
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На Урале уникальная народность оказалась на грани исчезновения после гибели детей

URA.Ru03:20

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

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Вести.Ru03:12

В Свердловской области нашли тела трех человек из перевернувшейся лодки

РИА Новости02:50
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
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