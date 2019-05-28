Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс 05:26

Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России добыли гигантский изумруд

Lenta.ru06:51

Изумруд весом почти 2 кг нашли на Урале впервые за 30 лет

Телеканал 360°06:35

Крупнейший изумруд за последнюю четверть века обнаружили на Урале

ФедералПресс05:05

Видео с уникальным изумрудом весом 1,6 кг, который нашли на Урале

РЕН ТВ06:27

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Интерфакс05:26

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

Российская газета05:13

Найден крупнейший за 30 лет изумруд в России

Газета.Ru05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Политика

В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН

В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Политика

Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье

В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 06:58
Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Саратовской области пройдут массовые проверки безопасности школ

Обновлено в 06:15
Общество

Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11

Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 01:21
Гаджеты

13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple

На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку

В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Финансы

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары в Сирии

ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Опубликованы фото подлодки ВМС США после столкновения с горой

Фотографии были выложены в Сеть после столкновения атомной подводной лодки ВМС США San Francisco с горой в водах Тихого океана.
Обновлено в 04:06
Политика

Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР

Верховная рада изменила границы Бахмутского района оккупированной части ДНР, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников располнел и обрюзг

Одиозный телеведущий Борис Корчевников опубликовал на своей странице в Instagram новое фото, которое несколько обескуражило его подписчиков.
Обновлено в 06:28
Хоккей

Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020

Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Американские военные пилоты рассказали о встречах с НЛО

Несколько пилотов ВМС США рассказали американскому изданию The New York Times о том, как им доводилось сталкиваться с неопознанными летающими объектами.
Обновлено в 05:16
Футбол

Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКА

Как стало известно "СЭ", 24-летний российский нападающий Денис Давыдов подписал трехлетний контракт с софийским ЦСКА.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Футбол

РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах

Идея вернуть продажу и рекламу пива на стадионах нашла поддержку в Российском футбольном союзе, никакой проблемы в организации и клубах в этом не видят.
Обновлено в 06:50
Общество

NYT: умер основатель Human Rights Watch

Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Футбол

Сослан Джанаев может перейти в «Легию»

Голкипер «Медзи» Сослан Джанаев может остаться в Польше.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Красноярском крае медведь вышел на детскую площадку

Обновлено в 02:44
Интернет

В Москве пройдет тест предсерийного образца квантового телефона

В Москве 28 мая состоится презентация предсерийного образца российского квантового телефона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Трамп и Абэ прибыли на японский вертолетоносец «Кага»

Обновлено вчера в 21:54
Политика

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23
Финансы

Рубль поднялся к доллару и евро

По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено вчера в 03:13
Политика

Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Культура

Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»

Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное