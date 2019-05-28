Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс 05:26
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
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Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
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ФК «Амкар» исключили из списка членов РФС
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Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
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