Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс 05:26

Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Урале нашли самый большой за последние 30 лет изумруд

URA.Ru07:12

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Интерфакс05:26

Изумруд весом почти 2 кг нашли на Урале впервые за 30 лет

Телеканал 360°06:35

Найден крупнейший за 30 лет изумруд в России

Газета.Ru05:49

Видео с уникальным изумрудом весом 1,6 кг, который нашли на Урале

РЕН ТВ06:27

В России добыли гигантский изумруд

Lenta.ru06:51

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

Российская газета05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Хоккей

КХЛ представила номинантов на звание лучшего вратаря и тренера сезона

Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Андрей Скабелка («Барыс»), Боб Хартли («Авангард»), Игорь Никитин (ЦСКА) и Николай Цулыгин («Салават Юлаев») претендуют на звание лучшего тренера по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 06:05
Авто

Стали известны российские цены на новый Volvo S60

Во время первого года реализации Volvo S60 в России можно будет приобрести полноприводный и переднеприводный седан, который будет оснащен либо 190-сильным, либо 249-сильным двигателем.
Обновлено в 07:53
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Политика

Полиция Косова задержала россиянина

Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами Китая

Автобус, перевозивший граждан КНР, перевернулся в Уссурийске в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 02:29
Политика

Правительство Австрии во главе с Курцем отправлено в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики.
Обновлено в 05:48
Общество

Названы самые бесполезные советы врачей

Эксперты назвали советы врачей, которые являются самыми бесполезными для пациентов, пишет "Федеральное агентство новостей".
Обновлено вчера в 21:23
Транспорт

На Уктусе к 2020 году построят новое автобусное кольцо и изменят движение маршрутов

Жители ЖК «Светлый», который расположен на Уктусе, написали обращения в мэрию Екатеринбурга и приемную президента с просьбами увеличить число маршруток, обслуживающих их новый микрорайон.
Обновлено в 07:10
Футбол

Экс-игрока «Реала» заподозрили в организации договорных матчей

Испанская полиция задержала нескольких футболистов по подозрению в организации договорных матчей.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:29
Спорт

Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры

Обновлено в 06:29
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары в Сирии

ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.
Обновлено вчера в 15:08
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

В России впервые арестовали «вора в законе» по новой статье

Как отмечается, до этого не было случаев ареста по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", которая появилась в УК в апреле 2019 года.
Обновлено в 07:42
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Политика

Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

Балкон жилого дома обрушился в центре Москвы

В Москве, недалеко от станции метро «Таганская», в жилом пятиэтажном доме обрушилась часть балкона, есть угроза дальнейшего обрушения конструкций здания.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Появились фото подлодки США после столкновения с горой

В Сети опубликованы фото атомной подводной лодки ВМС США San Francisco, сделанные после столкновения корабля с подводной горой в Тихом океане.
Обновлено в 02:53
Общество

Российских школьников начнут обучать ЗОЖ

К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Культура

Спиваков стал самым богатым среди российских худруков

Художественный руководитель «Национального филармонического оркестра России» Владимир Спиваков задекларировал самый высокий доход среди худруков, говорится в материалах Минкультуры.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Финансы

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
ЖКХ

РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Гаджеты

Объявлена цена сверхбюджетного смартфона Xiaomi Redmi

Redmi 6A некоторое время держал марку самого дешёвого смартфона компании, а затем появился ещё более доступный Redmi Go.
Обновлено в 07:36
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Четырехлетний ребенок на машине сбил пенсионерку

В Тамбове мальчик четырех лет сбил на машине 80-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по региону.
Обновлено в 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное