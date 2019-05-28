Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс 05:26
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
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Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за задержаний в Косово
В Косово были задержаны порядка тринадцати сербов. Армия и спецназ МВД Сербии были приведены в полную боевую готовность.
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Общество
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В здании Национального центра управления обороной РФ состоялся показ коллекции одежды «Чёрная звезда», подготовленный сетью магазинов «Армия России» и брендом Black Star Wear.
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Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары в Сирии
ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.
Обновлено вчера в 15:08
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Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
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Авто
В России BMW построит новый завод с выходом к морю
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Обновлено в 01:05
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
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Маркетплейс Bringly от «Яндекса» будет продавать товары китайского интернет-ретейлера
С 31 мая на маркетплейсе Bringly будут размещены товары китайского интернет-ретейлера JD.com, сообщает VC.
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Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,48 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 72,14 рубля.
Обновлено в 03:03
Гаджеты
13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple
На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Теннис
Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов.
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В РПЦ недоумевают, почему строительство храмов вызывает возмущение
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Обновлено в 07:17
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
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Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов
Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Добавка магния в рацион облегчит состояние женщин с ПМС
Научные исследования показывают, что ежедневный прием 250-400 миллиграммов магния женщинами способствует уменьшению боли в груди, снижению тяги к сладкому, защите от увеличения веса, а также головных болей и повышенной нервозности во время ПМС.
Обновлено в 08:32
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора
В конце мая 2018 года акционеры «Связного» и «Евросети» — группа SLV Олега Малиса и «МегаФон» соответственно — закрыли сделку по слиянию розничных сетей.
Обновлено в 07:11
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Виталий Кличко доломал треснувший стеклянный мост в Киеве
Стеклянный мост в Киеве треснул через день после открытия. Прибывший с проверкой мэр Виталий Кличко надломил поврежденную панель.
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