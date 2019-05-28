Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс 05:26
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
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Происшествия
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Политика
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Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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Происшествия
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На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.
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"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
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В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
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ЖКХ
В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора
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Энергетика
Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля
Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
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