Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс вчера в 05:26
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
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Похоже, одной из двух новых игр THQ Nordic на Е3 2019 станет новая часть Red Faction с подзаголовком Evolution — упоминание проекта нашли в перечне проектов на сайте NVIDIA с поддержкой технологии Ansel (это продвинутый фоторежим для обладателей видеокарт «зелёных»).
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Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
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Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.
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Орешкин объяснил свои слова о невыплате пенсий ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о невыплате пенсий как одном из факторов высоких темпов экономического роста Китая, произнесенные им на Столыпинском форуме.
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Турция остановила закупку российских С-400. Видео
На основании сделанного главой Министерства обороны Турции заявления, СМИ выдвинули предположения о том, что Турция и вовсе может отказаться от покупки российских систем противовоздушной обороны С-400, поскольку сравнительно недавно Хулуси Акар заявлял об «интересном предложении» со стороны США, касательно поставки в Турцию американских систем ПВО/ПРО.
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Audi сертифицировала новый Q3 для России
В открытой базе Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для автомобиля Audi Q3 второго поколения.
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Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
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Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
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Пьяный Мосийчук крестился и обзывал телезрителей в прямом эфире
Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.
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На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
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Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора
Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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