Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс вчера в 05:26

Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
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