Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс вчера в 05:26

Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
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На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд

РИА Новостивчера в 10:13

На Среднем Урале нашли крупнейший изумруд XXI века

АиФ Уралвчера в 04:48

Изумруд весом почти 2 кг нашли на Урале впервые за 30 лет

Телеканал 360°вчера в 06:35

На Урале нашли изумруд-гигант весом 1,6 килограмма

ТагилСити.рувчера в 05:45

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Интерфаксвчера в 05:26

Крупнейший за почти 30 лет изумруд весом 1,6 кг найден на Урале

ТАССвчера в 04:55

На Урале нашли самый большой за последние 30 лет изумруд

URA.Ruвчера в 07:12
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн

Россия обзавелась редким изумрудом

Вести.UZвчера в 13:18
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие

В Минобороны оценили темпы сборки первого серийного Су-57

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил предприятие, где собирают истребители пятого поколения Су-57 .
Обновлено вчера в 23:02
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Обновлено вчера в 19:57
Политика

В Косово освободили задержанного россиянина

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Финансы

Минфин объяснил, с чем связано повышение и снижение ставок по ипотеке в России

Динамику ипотечных ставок определяет, прежде всего, макроэкономическая ситуация в стране и стоимость привлечения средств банками, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 20:16
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Обновлено вчера в 21:58
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Политика

В СНБО заявили о пропаже серверов с секретной информацией

Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о пропаже всех серверов с секретной информацией из здания своего ведомства после того, как офис покинула команда предыдущего руководителя службы Александра Турчинова.
Обновлено вчера в 16:43
Наука

Рост биомассы хвойного леса отследили по свечению хлорофилла

В отличие от лиственных лесов, активность которых достаточно просто отследить по вегетационным индексам (с помощью спутников определяют площадь, занимаемую зеленой листвой), вечнозеленые леса не меняют внешнего вида, хотя и перестают интенсивно фотосинтезировать в холодное время года.
Обновлено вчера в 11:13
Авто

Ares Design показал свой суперкар Panther на конкурсе элегантности на Villa d’Este

В этом году на конкурсе элегантности на Villa d`Este было показано огромное количество интересных автомобилей — от концептов до единичных экземпляров новейших гиперкаров.
Обновлено вчера в 10:51
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено 27 мая в 17:29
Авто

Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном

Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено вчера в 10:24
Космос

Крупнейшая в мире гамма-обсерватория для наблюдения за звездами будет завершена к 2025 году

Ожидается, что обсерватория, которая станет первым в своем роде открытым ресурсом астрономических данных для астрономов и физиков частиц во всем мире, будет завершена к 2025 году.
Обновлено вчера в 13:54
Экономика

Суд в Мексике распорядился арестовать бывшего главу нефтегазовой компании Pemex

Во вторник, 28 мая, в Мексике федеральный судья выдал ордер на арест Эмилио Лосойи – бывшего генерального директора государственной нефтегазовой компании Pemex.
Обновлено вчера в 21:23
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Политика

В Польше призвали судить Качиньского за критику России

Экс-депутат сейма Польши и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал привлечь к ответственности лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского за высказывания о России.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Музыка

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье

В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.
Обновлено вчера в 10:05
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубков

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей

Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
Обновлено вчера в 16:14
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