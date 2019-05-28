На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс 05:26

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Политика Освобожден задержанный в Косово россиянин В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Здоровье В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая.

Политика Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.

Общество Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.

Происшествия Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник.

Кино Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов» На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Общество Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.

Происшествия Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 год.

Общество Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.

Политика Путин отправится в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС Президент России Владимир Путин отправится в Нур-Султан, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Происшествия СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Футбол Игнашевич официально покинул ЦСКА Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич решил оставить свой пост и покинуть клуб после 15 лет работы.

Общество Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС В один день три налоговые инспекции пришли по разным делам ко мне в офис. Инспекция ФНС России № 2 по городу Краснодару проверила юрадрес.

Политика Правительство утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии «Подписанным распоряжением утверждены новый состав комиссии в количестве 139 человек и состав президиума комиссии в количестве 84 человек», — говорится в справке к документу.

Происшествия Прохожий поймал упавшего с пятого этажа ребенка В китайском городе Инин, Синьцзян-Уйгурский автономный район, мужчина спас ребенка, упавшего с пятого этажа.

Авто Электрокар Honda лишится боковых зеркал В европейском офисе марки анонсировали выход нового электрокара, который получит название Honda e.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Авто Внедорожный Kia XCeed сфотографирован без камуфляжа По слухам машина будет называться Kia XCeed, и она как видно на фото, отличается от классических версий семейства Ceed.