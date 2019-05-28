Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс 05:26

Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
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На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд

РИА Новости10:13

На Урале нашли самый большой за последние 30 лет изумруд

URA.Ru07:12

На Среднем Урале нашли крупнейший изумруд XXI века

АиФ Урал04:48

На Урале нашли изумруд-гигант весом 1,6 килограмма

ТагилСити.ру05:45

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Интерфакс05:26

Крупнейший за почти 30 лет изумруд весом 1,6 кг найден на Урале

ТАСС04:55

Изумруд весом почти 2 кг нашли на Урале впервые за 30 лет

Телеканал 360°06:35
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:20, Ашберн

Россия обзавелась редким изумрудом

Вести.UZ13:18
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Происшествия

Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области

Обновлено в 04:30
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено в 21:14
Происшествия

В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями

В Махачкале прохожие пытались забить камнями виновницу ДТП - 43-летнюю женщину, которая за рулем Toyota RAV4 сбила четверых пешеходов.
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Общество

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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие

Волкер подтвердил планы США поставлять оружие на Украину

Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения Украине, а также продолжат консультации с украинскими властями о том, какое оружие необходимо Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер по вопросам Украины на брифинге.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие

Сирийская армия отбила город в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.
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Общество

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Уточняется, что эти выплаты могут быть введены наряду с материнским капиталом как дополнительная мера поддержки семей с детьми.
Обновлено в 21:18
Общество

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Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
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Няня ребенка Меган Маркл уволилась после двух недель работы

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Обновлено в 09:04
Происшествия

Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции

Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.
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Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
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Происшествия

Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети

Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз

В семье чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой ожидают пополнение. Вскоре спортсменка станет мамой в третий раз.
Обновлено в 06:38
Происшествия

После ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

По факту ДТП с автобусом под Уссурийском возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Обновлено в 20:53
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Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
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Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:51
Музыка

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

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Политика

Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о России

Посла Испании Фернандо Вальдеррама вызвали в российский МИД из-за того, что испанский и. о. министра иностранных дел Жозеп Боррель назвал Россию врагом.
Обновлено в 12:33
Политика

Освобожден задержанный в Косово россиянин

В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Космос

В российской капсуле для космического туризма запустят манекен

Обновлено в 21:57
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Летевший из Благовещенска в Москву самолёт аварийно сел в Иркутске

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Кино

Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала

Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.
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Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»

По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.
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Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
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Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
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Общество

На Эвересте погиб одиннадцатый альпинист

Обновлено в 08:32
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:01
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