На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс 05:26

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Экономика Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.

Происшествия В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями В Махачкале прохожие пытались забить камнями виновницу ДТП - 43-летнюю женщину, которая за рулем Toyota RAV4 сбила четверых пешеходов.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.

Армия и оружие Волкер подтвердил планы США поставлять оружие на Украину Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения Украине, а также продолжат консультации с украинскими властями о том, какое оружие необходимо Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер по вопросам Украины на брифинге.

Армия и оружие Сирийская армия отбила город в провинции Хама Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Уточняется, что эти выплаты могут быть введены наряду с материнским капиталом как дополнительная мера поддержки семей с детьми.

Общество В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Шоу-бизнес Няня ребенка Меган Маркл уволилась после двух недель работы Няня принца Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы на королевскую семью.

Происшествия Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.

Общество В России предложили запретить псевдопивные напитки «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».

Происшествия Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.

Шоу-бизнес 40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз В семье чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой ожидают пополнение. Вскоре спортсменка станет мамой в третий раз.

Происшествия После ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело По факту ДТП с автобусом под Уссурийском возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Общество Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России» Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Политика Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о России Посла Испании Фернандо Вальдеррама вызвали в российский МИД из-за того, что испанский и. о. министра иностранных дел Жозеп Боррель назвал Россию врагом.

Политика Освобожден задержанный в Косово россиянин В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".

Кино Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.

Музыка Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения» По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.

Общество Названы самые востребованные профессии Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.