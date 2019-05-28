Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс 05:26
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика
Полиция Косова задержала россиянина
Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева призналась, что водила фанатов за нос
Телеведущая объяснила появление большого живота. Жанна Бадоева сделала чистосердечное признание о своей фигуре.
Обновлено в 06:30
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Обновлено вчера в 11:51
Культура
Спиваков стал самым богатым среди российских худруков
Художественный руководитель «Национального филармонического оркестра России» Владимир Спиваков задекларировал самый высокий доход среди худруков, говорится в материалах Минкультуры.
Обновлено в 07:43
Политика
Госдума расширяет полномочия СКР в части судэкспертизы
В ходе сегодняшнего обсуждения поднимался вопрос о возможном росте дел в отношении врачей, но Пискарёв заверил: законопроект не предлагает наделять СКР правом организации и производства судебно-медицинских экспертиз (этого вида действительно нет в пояснительной записке к документу).
Обновлено в 07:42
Происшествия
Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове
Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Кино
Найден самый преданный персонаж «Игры престолов»
Интернет-пользователи пишут в Twitter-блогах посты, посвященные самому верному персонажу в Вестеросе.
Обновлено в 05:03
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Общество
Преступник с лицом Джона Сноу наделал шума в сети
Фоторобот преступника из Великобритании рассмешил пользователей сети своим сходством с актером Китом Харингтоном, известным по роли Джона Сноу в «Игре престолов».
Обновлено в 01:02
Общество
Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Салтыковой за лицо
Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Почему вдова Децла скрывает лицо
Вдова покойного Децла Юлия Толмацкая скрывает свое лицо в социальных сетях.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Общество
Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС
Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Футбол
РФС утвердил дефицитный бюджет на 2019 год
Бюджет на 2019 год утвердил Российский футбольный союз (РФС) на конференции, проходящей в Москве.
Обновлено в 05:55
Общество
В России создается реестр лишенных родительских прав
По словам первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, законопроект призван предотвратить ситуации, когда решением суда люди были лишены родительских прав, но пытаются усыновить или стать опекунами и попечителями, чтобы заработать деньги.
Обновлено в 08:15
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
В декабре 2018 года президент Владимир Путин освободил от должности прежнего прокурора Москвы Владимира Чурикова — он возглавлял столичную прокуратуру с осени 2015-го.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Энергетика
Поставки российской нефти в Чехию по «Дружбе» восстановились
Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновились.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики. Ведущий онколог страны признал проблему с выявлением опасной болезни.
Обновлено в 08:34
Религия
РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43