На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс 05:26

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Политика Полиция Косова задержала россиянина Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.

Шоу-бизнес Жанна Бадоева призналась, что водила фанатов за нос Телеведущая объяснила появление большого живота. Жанна Бадоева сделала чистосердечное признание о своей фигуре.

Культура Спиваков стал самым богатым среди российских худруков Художественный руководитель «Национального филармонического оркестра России» Владимир Спиваков задекларировал самый высокий доход среди худруков, говорится в материалах Минкультуры.

Политика Госдума расширяет полномочия СКР в части судэкспертизы В ходе сегодняшнего обсуждения поднимался вопрос о возможном росте дел в отношении врачей, но Пискарёв заверил: законопроект не предлагает наделять СКР правом организации и производства судебно-медицинских экспертиз (этого вида действительно нет в пояснительной записке к документу).

Происшествия Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».

Общество Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Общество Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.

Общество Преступник с лицом Джона Сноу наделал шума в сети Фоторобот преступника из Великобритании рассмешил пользователей сети своим сходством с актером Китом Харингтоном, известным по роли Джона Сноу в «Игре престолов».

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Салтыковой за лицо Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

Шоу-бизнес Почему вдова Децла скрывает лицо Вдова покойного Децла Юлия Толмацкая скрывает свое лицо в социальных сетях.

Происшествия Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100 Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.

Общество Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Футбол РФС утвердил дефицитный бюджет на 2019 год Бюджет на 2019 год утвердил Российский футбольный союз (РФС) на конференции, проходящей в Москве.

Общество В России создается реестр лишенных родительских прав По словам первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, законопроект призван предотвратить ситуации, когда решением суда люди были лишены родительских прав, но пытаются усыновить или стать опекунами и попечителями, чтобы заработать деньги.

Транспорт В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Политика Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Политика Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы В декабре 2018 года президент Владимир Путин освободил от должности прежнего прокурора Москвы Владимира Чурикова — он возглавлял столичную прокуратуру с осени 2015-го.

Происшествия В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Здоровье Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики. Ведущий онколог страны признал проблему с выявлением опасной болезни.