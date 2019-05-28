На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумрудИнтерфакс 05:26

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Происшествия Под Омском пропала семья из трех человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.

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