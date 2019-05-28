Экономика
На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумрудРИА Новости 10:13
На предприятии "Мариинский прииск" в Свердловской области нашли изумруд весом 1,6 килограмма, сообщили в администрации региона. Подчеркивается, что это крупнейший минерал, добытый с 1990 года, когда обнаружили изумруд, чей вес превышал два килограмма.
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Футбол
Защитник «Уфы» Круговой пропустит месяц из-за травмы
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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.
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Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
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Русская православная церковь возведет храм в Вестеросе
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Экономика
Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
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Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Кабриолет».
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Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 год.
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Политика
В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва
Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 10:06
Космос
Предки людей «встали на ноги» благодаря взрыву звезды
Обновлено в 09:00
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Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
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Новый образ: Филипп Киркоров предстал в образе бандита с автоматом
Киркоров заинтриговал поклонников, что скоро их ждет что-то новое и интересное.
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Интернет
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Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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Авто
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BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
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Экономика
Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники
Ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей.
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В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
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Apple впервые за 4 года презентовала новый iPod Touch
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В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество
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Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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