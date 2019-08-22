Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирурговREGNUM вчера в 23:23
В областном минздраве пообещали, что жители Нижнего Тагила не лишатся хирургической помощи. Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
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с чего всё началось
«Отрабатываем 2 недели и уходим в никуда». В больнице на Вагонке все хирурги написали заявления об увольнении
Шесть специалистов двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. Об этом ИА «Все новости» рассказал источник в больнице. По словам собеседника, врачи недовольны высокой нагрузкой и низкими зарплатами.Все новости (Нижний Тагил)22 августа в 04:26
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«В „Пятёрочку“ пойдём работать». Обещания Минздрава не убедили тагильских хирургов
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