Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирурговВремя Пресс 22 августа в 05:31
Предварительно причиной увольнения называют высокую нагрузку и при этом низкий уровень зарплаты. Юрий Изотеев сообщил, что в его отделении заявления написали все хирурги, два основных специалиста и один совместитель. Еще столько же человек уходит из второго отделения.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
«Отрабатываем 2 недели и уходим в никуда». В больнице на Вагонке все хирурги написали заявления об увольнении
Шесть специалистов двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. Об этом ИА «Все новости» рассказал источник в больнице. По словам собеседника, врачи недовольны высокой нагрузкой и низкими зарплатами.Все новости (Нижний Тагил)22 августа в 04:26
Подробнее о событии
Показать все источники
«В „Пятёрочку“ пойдём работать». Обещания Минздрава не убедили тагильских хирургов
ТагилСити.рувчера в 08:14
Доплата за переработки и помощь коллег из Екатеринбурга: врачи и депутаты придумали, как спасать хирургию в Нижнем Тагиле
Все новости (Нижний Тагил)вчера в 08:50
«Там катастрофа»: хирургов из Екатеринбурга сошлют в Нижний Тагил, чтобы заменить коллег
КП - Екатеринбургвчера в 06:22
«Ни одному хирургическому больному в Нижнем Тагиле не отказано в медпомощи!»
Тагильский рабочийвчера в 03:23
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Здоровье
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести
24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено в 03:43
Наука
Мозг обезьян несколько раз увеличился и уменьшился в ходе эволюции
Обновлено вчера в 17:15
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году
"Газпром" планирует полностью газифицировать Волгоградскую область к 2025 году, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков по итогам совещания с главой региона Андреем Бочаровым.
Обновлено вчера в 11:22
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье
Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.
Обновлено в 06:05
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске
Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.
Обновлено в 04:46
Кино
В Петербурге состоится фестиваль северокорейского кино
Напомним, ранее в Петербурге прошёл фестиваль польского кино.
Обновлено в 00:15
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Авто
Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году
Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.
Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
Россия в ООН обвинила США в целенаправленном разрушении ДРСМД
Обновлено 22 августа в 17:30
Киберспорт
В Dota 2 новый герой – Void Spirit. Дата выхода неизвестна
Обновлено в 05:44
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек
Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Общество
В Финляндии создали духи из человеческого пота
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
В Челябинске загорелся цинковый завод
Обновлено в 05:49
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Авто
Lada Vesta получила долгожданную доработку
Одну из долгожданных доработок «АвтоВАЗ» внедрил уже сейчас — фотодоказательство этого факта опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 05:02
Здоровье
Онколог Елена Гудкова назвала 12 ранних симптомов рака
Для своевременной диагностики рака нужно уметь распознавать общие симптомы, относящиеся ко всем типам онкологии, считает врач-онколог Елена Гудкова.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Транспорт
В Минтрансе подтвердили сроки запуска поездов по Крымскому мосту
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет запущено в конце этого года, как и предполагалось по графикам.
Обновлено вчера в 03:36
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет
Обновлено в 05:43
Кино
Кита Харингтона позвали в киновселенную Marvel
Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон может стать частью киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:16
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13