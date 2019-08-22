Шесть специалистов двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. Об этом ИА «Все новости» рассказал источник в больнице. По словам собеседника, врачи недовольны высокой нагрузкой и низкими зарплатами.

с чего всё началось

Предварительно причиной увольнения называют высокую нагрузку и при этом низкий уровень зарплаты. Юрий Изотеев сообщил, что в его отделении заявления написали все хирурги, два основных специалиста и один совместитель. Еще столько же человек уходит из второго отделения.

В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов

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