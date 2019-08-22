Шесть специалистов двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. Об этом ИА «Все новости» рассказал источник в больнице. По словам собеседника, врачи недовольны высокой нагрузкой и низкими зарплатами.

с чего всё началось

В областном минздраве пообещали, что жители Нижнего Тагила не лишатся хирургической помощи. Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов

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