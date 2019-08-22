Шесть специалистов двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. Об этом ИА «Все новости» рассказал источник в больнице. По словам собеседника, врачи недовольны высокой нагрузкой и низкими зарплатами.

с чего всё началось

В областном минздраве пообещали, что жители Нижнего Тагила не лишатся хирургической помощи. Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов

Политика Савченко заявила об украинизации России Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.

Космос В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.

Общество В Брянске открывается Свенская ярмарка Сегодня,24 августа, в Брянской области проходит грандиозная Свенская ярмарка.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Общество Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками Согласно проведенному исследованию Росстата, самая большая заработная плата муниципальных чиновников России зарегистрирована в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах – 133 тысячи рублей.

Политика Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».

Политика В команде Зеленского назвали последствия особого статуса Донбасса Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал последствия предоставления особого статуса Донбассу.

Происшествия На Ставрополье во время кесарева умерла женщина Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.

Армия и оружие Россия поднимет в ОБСЕ и ПАСЕ вопрос о ракетных испытаниях США Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ, заявил в субботу председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Происшествия На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.

Политика В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец» Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.

Политика Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Происшествия Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.

Политика День независимости Украины пройдет без парада Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.

Общество В американском приюте поселился огромный кот В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Политика Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Футбол «Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два раза По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.