Политика

На Урале ликвидировали департамент, которым руководила Глацких
РИА Новости
03:11

По словам Евгения Куйвашева, решение принято с целью создать современные управленческие структуры, сократить число госслужащих и в то же время повысить их квалификацию и ответственность. В сообщении не уточняется, кто возглавит ведомство и будет ли Глацких работать в нем.
РИА Новости03:11
Евгений Куйвашев
Как говорится, будем работать не числом, но умением.
— Евгений Куйвашев, российский политикОбластная газета 01:25
с чего всё началось

Чиновница «надо меньше рожать» будет уволена, как Тунгусов. Ее полмиллиарда отдадут министру

Весь последний месяц в отношении чиновницы велась служебная проверка, итогом которой и стало упразднение департамента. Точно так же в сентябре этого года губернатор уволил казавшегося несокрушимым главу своей администрации Владимира Тунгусова.
URA.Ru00:58

Подробнее о событии

Куйвашев лишил поста автора фразы «государство не просило вас рожать»

РБК03:21

В Свердловской области упразднили департамент, возглавляемый Ольгой Глацких

Эхо Москвы02:31

Губернатора Куйвашева ждет необычная неделя: вместо путешествий — Кремль, бои и Пушкин

URA.Ru03:17

Куйвашев упразднил департамент высказавшейся о молодёжи чиновницы

RT на русском02:01

Куйвашев ликвидировал департамент Ольги «государство не просило вас рожать» Глацких

Екатеринбург Онлайн01:00

Департамент Ольги Глацких ликвидирован как самостоятельное ведомство

Znak.com00:15

Ради увольнения Глацких пришлось ликвидировать департамент молодежной политики

JustMedia00:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика

Блок Пашиняна выигрывает парламентские выборы в Армении

Блок врио премьера Армении, лидера оппозиции Никола Пашиняна «Мой шаг» уверенно выигрывает внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в стране в воскресенье, 9 декабря.
Обновлено в 03:12
Политика

Франция расследует «причастность России» к протестам в стране

Генеральный секретариат Франции по обороне и нацбезопасности начал расследование возможного вмешательства России в массовые протесты "желтых жилетов".
Обновлено в 03:20
Политика

Митрополита УПЦ не пропустили через линию разграничения в Донбассе

Украинские власти не позволили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону проследовать через официальный пункт пропуска «Новотроицкое» на территорию Волновахского района Донецкой области.
Обновлено в 03:25
Политика

Кандидат от «Патриотов России» снялся с выборов губернатора Приморья

Избирательная комиссия Приморского края приняла заявление о снятии кандидатуры Игоря Степаненко от партии "Патриоты России" с выборов губернатора региона.
Обновлено в 03:20
Политика

Скрипаль: «Юлию удерживают на военной базе»

Племянница бывшего агента британских спецслужб Виктория Скрипаль с 24 июля не может связаться со своими родственниками.
Обновлено в 03:26
Политика

NBC: деловой партнер экс-советника Трампа подал иск против Мюллера

Бывший шеф вашингтонского бюро сайта InfoWars Джером Корси, являющийся деловым партнером Роджера Стоуна - советника Дональда Трампа в период предвыборной гонки 2016 года - предъявил судебный иск к спецпрокурору Роберту Мюллеру.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска

Обновлено в 03:00
Политика

ЕС ввел санкции за организацию выборов в Донбассе

Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, передает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Политика

ЕС: Великобритания может остановить Brexit в одностороннем порядке

Великобритания может отменить свое решение о выходе из ЕС в одностороннем порядке, заявили 10 декабря в Европейском суде, сообщает британское издание The Mirror.
Обновлено в 03:30
Политика

Депутат Рады назвал Россию главным торговым партнером Украины

Депутат украинской Рады Евгений Мураев заявил, что российская сторона продолжает оставаться главным торговым партнером "Украины".
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

В ВМФ России рассказали о перевооружении морской авиации

Начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин рассказал о развитии морской авиации.
Обновлено в 03:12
Политика

Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.
Обновлено в 03:19
Политика

Начался визит спикера Госдумы в Индию

Обновлено в 03:02
Политика

Глава МИД Белоруссии прокомментировал визовое соглашение с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что документ планируется рассмотреть 13 декабря на заседании Совмина Союзного государства в Бресте.
Обновлено в 03:10
Политика

Вице-адмирал Костюков стал начальником ГРУ

Начальником Главного разведывательного управления Генштаба российских ВС назначен вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 03:26
ещё по теме
Ольга Вячеславовна Глацких
Российская спортсменка
Российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях, Заслуженный мастер спорта России. После окончания спортивной карьеры - государственный служащий и управленец.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное