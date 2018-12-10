Политика
На Урале ликвидировали департамент Ольги Глацких
На Урале ликвидировали департамент Ольги ГлацкихREGNUM01:28
Новое министерство создаётся на базе министерства образования региона и департамента Глацких. Указ подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В департаменте информационной политики отметили, что решение принято для «повышения эффективности» органов государственной власти.
REGNUM01:28
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На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать.
— Ольга Глацких, российская спортсменкаНовая газета 03:35
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Куйвашев ликвидировал департамент Ольги «государство не просило вас рожать» Глацких
Екатеринбург Онлайн01:00
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Политика
В Кремле прокомментировали протесты во Франции
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи с протестами, которые в настоящее время происходят на территории Франции.
Обновлено в 04:57
Политика
Блок Пашиняна выигрывает парламентские выборы в Армении
Блок врио премьера Армении, лидера оппозиции Никола Пашиняна «Мой шаг» уверенно выигрывает внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в стране в воскресенье, 9 декабря.
Обновлено в 05:00
Политика
Начальником ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков
Обновлено в 04:58
Политика
Суд ЕС подтвердил право Великобритании отказаться от Brexit
Великобритания имеет право отозвать уведомление о выходе из Евросоюза в одностороннем порядке. Соответствующее постановление принял суд ЕС.
Обновлено в 05:00
Политика
Врио главы Сахалина пойдет на выборы губернатора как самовыдвиженец
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что он пойдет на выборы главы региона в сентябре 2019 года в качестве самовыдвиженца.
Обновлено в 05:00
Политика
ЕС ввел санкции за организацию выборов в Донбассе
Помимо продления старых санкций за Крым Евросоюз намерен ввести новые ограничительные меры, в том числе за выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса и недавний конфликт в Керченском проливе.
Обновлено в 04:52
Политика
Митрополита УПЦ не пропустили через линию разграничения в Донбассе
Обновлено в 04:50
Политика
Начался визит спикера Госдумы в Индию
Обновлено в 03:45
Политика
Кандидат от «Патриотов России» снялся с выборов губернатора Приморья
Кандидат в губернаторы Приморского края от партии «Патриоты России» Игорь Степаненко снял свою кандидатуру с выборов, сообщил «Интерфаксу» зампред избиркома региона Роман Охотников.
Обновлено в 04:27
Политика
КС Молдавии временно отстранил Додона от должности
Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, чтобы утвердить пять законов, не получивших его одобрения.
Обновлено в 04:51
Политика
Племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе
Женщина уже не в первый раз комментирует судьбу своих родственников: в конце октября племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявляла, что не может связаться с родными в Британии.
Обновлено в 04:49
Политика
ЦИК проведет всероссийские учения избиркомов
Центризбирком РФ проведет всероссийские учения избиркомов, сообщила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 04:59
Политика
СМИ рассказали о контактах россиян с 14 соратниками Трампа
Российские граждане общались с не менее чем 14 соратниками президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании и начала президентского срока, сообщает газета The Washington Post в воскресенье.
Обновлено в 04:10
Политика
Эксперт оценил заявление депутата Рады об угрозе экономике Украины
Президент Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады от Оппозиционного блока Владимира Гусака о возможных последствиях для экономики Украины из-за военного положения.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили авиаудар близ аэропорта Дамаска
Как сообщило сирийское государственное информагентство SANA, в воскресенье в районе международного аэропорта Дамаска в Сирийской Арабской республике была отражена попытка авиаудара.
Обновлено в 04:28