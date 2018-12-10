Новое министерство создаётся на базе министерства образования региона и департамента Глацких. Указ подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В департаменте информационной политики отметили, что решение принято для «повышения эффективности» органов государственной власти.

Политика Политика Блок Пашиняна выигрывает парламентские выборы в Армении Блок врио премьера Армении, лидера оппозиции Никола Пашиняна «Мой шаг» уверенно выигрывает внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в стране в воскресенье, 9 декабря.

Политика Политика Кандидат от «Патриотов России» снялся с выборов губернатора Приморья Избирательная комиссия Приморского края приняла заявление о снятии кандидатуры Игоря Степаненко от партии "Патриоты России" с выборов губернатора региона.

Политика Политика Франция расследует «причастность России» к протестам в стране Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.

Политика Политика Племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория убеждена, что самого Скрипаля и его дочь Юлию насильно удерживают в Великобританию.

Политика Политика Митрополита УПЦ не пропустили через линию разграничения в Донбассе Сотрудники украинской службы безопасности запретили проезд на подконтрольную Киеву территорию Донбасса митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону, сообщили представители канонической Украинской Православной Церкви, передает РИА "Новости".

Политика Политика СМИ рассказали о контактах россиян с 14 соратниками Трампа Российские граждане общались с не менее чем 14 соратниками президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании и начала президентского срока, сообщает газета The Washington Post в воскресенье.

Политика Политика Начался визит спикера Госдумы в Индию Сегодня, 9 декабря, начался визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Индию по приглашению председателя Народной палаты парламента этой страны Сумитры Махаджан.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска Сирийская система противовоздушной обороны отразила авиаудар вблизи международного аэропорта в столице страны Дамаске.

Политика Политика Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.

Политика Политика Саудовская Аравия отказалась выдать убийц Хашкуджи Власти Саудовской Аравии отказались выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи.

Политика Политика Карлосу Гону предъявили обвинения Прокуратура Токио предъявила бывшему главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), сообщает агентство Kyodo.

Армия и оружие Армия и оружие В ВМФ России рассказали о перевооружении морской авиации Начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин рассказал о развитии морской авиации.

Политика Политика В Германии захотели пересмотреть политику Меркель по мигрантам Новый председатель правящей германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику своей предшественницы Ангелы Меркель.

Армия и оружие Армия и оружие Первый запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году Первый запуск спутника на ракете "Тополь" в случае возобновления программы "Старт-1" может состояться в 2022 году, сообщил в понедельник генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.