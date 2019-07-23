Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбыREGNUM вчера в 22:47
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
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В Екатеринбурге задержали мужчин, «заминировавших» дорогу на пути кортежа Путина
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:23
В Екатеринбурге задержали людей, подложивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
Znak.comвчера в 10:09
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Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
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«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
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Наука
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Еще с 1974 года ученые предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который включают в состав тысячи различных продуктов, в том числе диетических безалкогольных напитков.
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Общество
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень
Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край.
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Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего
Обновлено вчера в 08:25
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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Россиянам упростили въезд еще в одну страну
Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.
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Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
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Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки
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Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
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Музыка
Экс-гитарист «Кино» ответил на исполнение Metallica «Группы крови»
Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян на концерте в Москве с оркестром сыграл песню группы Metallica.
Обновлено в 02:47
Футбол
Лионель Месси дисквалифицирован на один матч
В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено вчера в 13:03
Гаджеты
Флагман Xiaomi 2017 года получил глобальное обновление MIUI 10
В апреле этого года появилась информация о том, что Xiaomi тестирует MIUI 10 на базе операционной системы Android 9.0 Pie для позапрошлогоднего флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. Пару недель назад стало известно о том, что финальная версия прошивки под номером MIUI 10.4.2.PCACNXM стала доступна для смартфонов Xiaomi Mi 6, которые были проданы на территории Китая.
Обновлено вчера в 23:43
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Опубликован список любимых сериалов Елизаветы II
Британские СМИ рассказали, какие сериалы и шоу любит смотреть королева Елизавета II.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Зеленский оставил себе советника Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский решил оставить при себе советника Петра Порошенко.
Обновлено в 02:37
Здоровье
РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленького Саши от страшной болезни
Покончить с мучениями пообещали израильские врачи. Вот только цена спасения просто немыслима.
Обновлено в 02:26
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Гаджеты
Xiaomi стала лидером на рынке по продажам телевизоров
Обновлено в 02:53
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер в США
Обновлено вчера в 10:57