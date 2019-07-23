Происшествия

На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбыREGNUM вчера в 22:47

В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
Читать в источнике
Обсудить50

Подробнее о событии

В Екатеринбурге задержали подложивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

ТагилСити.рувчера в 11:30

В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

РБКвчера в 12:50

В Екатеринбурге двое мужчин попытались «заминировать» путь кортежа Путина

РИА Новостивчера в 12:22

Задержаны екатеринбуржцы, «заминировавшие» дорогу на пути кортежа Путина

URA.Ruвчера в 11:03

В Екатеринбурге задержали мужчин, «заминировавших» дорогу на пути кортежа Путина

Екатеринбург Онлайнвчера в 11:23

В Екатеринбурге задержали двух человек, оставивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

Дождьвчера в 10:53

В Екатеринбурге задержали людей, подложивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

Znak.comвчера в 10:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Игры

В Origin распродают шутеры со скидками до 85%

Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Число жертв пожара в детском лагере под Хабаровском возросло до трех

Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех человек.
Обновлено вчера в 05:33
Футбол

«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро

Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Израиля Перец провел 31 матч и забил 8 голов.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

Китай выступает за полный запрет ядерного оружия

КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Обновлено вчера в 18:09
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

При раскопках в центре Екатеринбурга нашли посуду XVIII века

В центре Екатеринбурга на месте бывшего завода-крепости во время раскопок найдено порядка 80 экземпляров керамической посуды и металлических кованых предметов XVIII века.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Армия и оружие

США грозят Индии ввести санкции

В индийских СМИ появилась информация о требовании Вашингтона начать покупки F-35, в противном случае США грозят Нью-Дели ввести санкции.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено вчера в 08:54
Космос

Исследование: на Луне гораздо больше воды, чем считалось ранее

В своей статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, ученые описывают свое исследование сходства между льдом на Меркурии и затененными областями на Луне.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд

Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Толпа фотографов избила двух туристов в Крыму

Отказ платить за фото обернулся для двух туристов побоями. Поводом для массовой драки стали снимки с орлами.
Обновлено вчера в 05:53
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией

Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
Обновлено вчера в 20:53
Общество

Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием

Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации

Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 12:22
Технологии

Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ

В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Обновлено вчера в 18:32
Общество

Госдума предложила сделать платными курилки в аэропортах

Депутаты приготовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными, сообщили в среду "Известия".
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье

Жительница Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено вчера в 15:51
Футбол

Мораес может перейти из «Шахтера» в «Рому»

Как информирует Calciomercato.it, нападающего в своей команде хочет видеть главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее работавший с Мораесом в "Шахтере".
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено вчера в 14:42
Авто

Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд

Ни для кого не секрет, что Ford разрабатывает полностью электрическую версию американского бестселлера F-150.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

В Вологодской области пьяный мужчина избил шестилетнего мальчика

В поселке Вожега в Вологодской области правоохранители ищут мужчину, который завел шестилетнего мальчика в гаражи и избил его.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Главное