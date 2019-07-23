Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбыREGNUM вчера в 22:47
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
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В Екатеринбурге задержали мужчин, «заминировавших» дорогу на пути кортежа Путина
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:23
В Екатеринбурге задержали людей, подложивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
Znak.comвчера в 10:09
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Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
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В Origin распродают шутеры со скидками до 85%
Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере под Хабаровском возросло до трех
Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех человек.
Обновлено вчера в 05:33
Футбол
«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро
Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Израиля Перец провел 31 матч и забил 8 голов.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.
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Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
При раскопках в центре Екатеринбурга нашли посуду XVIII века
В центре Екатеринбурга на месте бывшего завода-крепости во время раскопок найдено порядка 80 экземпляров керамической посуды и металлических кованых предметов XVIII века.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Армия и оружие
США грозят Индии ввести санкции
В индийских СМИ появилась информация о требовании Вашингтона начать покупки F-35, в противном случае США грозят Нью-Дели ввести санкции.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено вчера в 08:54
Космос
Исследование: на Луне гораздо больше воды, чем считалось ранее
В своей статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, ученые описывают свое исследование сходства между льдом на Меркурии и затененными областями на Луне.
Обновлено вчера в 12:30
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«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Толпа фотографов избила двух туристов в Крыму
Отказ платить за фото обернулся для двух туристов побоями. Поводом для массовой драки стали снимки с орлами.
Обновлено вчера в 05:53
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией
Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием
Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации
Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 12:22
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Госдума предложила сделать платными курилки в аэропортах
Депутаты приготовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными, сообщили в среду "Известия".
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Жительница Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
Мораес может перейти из «Шахтера» в «Рому»
Как информирует Calciomercato.it, нападающего в своей команде хочет видеть главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее работавший с Мораесом в "Шахтере".
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено вчера в 14:42
Авто
Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд
Ни для кого не секрет, что Ford разрабатывает полностью электрическую версию американского бестселлера F-150.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
В Вологодской области пьяный мужчина избил шестилетнего мальчика
В поселке Вожега в Вологодской области правоохранители ищут мужчину, который завел шестилетнего мальчика в гаражи и избил его.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40