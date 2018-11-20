Происшествия
В Екатеринбурге контролер заставил девочку дважды оплатить проезд
В Екатеринбурге контролер заставил девочку дважды оплатить проездУралинформбюро09:10
Справки у школьницы не было, и тогда контролер, по словам матери девочки, забрал у нее временный проездной и заставил еще раз заплатить за проезд, на этот раз деньгами.
Уралинформбюро09:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Происшествия
Стала известна личность погибшего на полосе в «Шереметьево»
Обновлено в 15:31
Происшествия
Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро
"На Кольцевой линии по техническим причинам временно увеличены интервалы движения поездов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 15:21
Происшествия
При получении взятки в 5 млн задержаны двое следователей СК РФ
По подозрению в получении взятки в 5 миллионов рублей задержаны двое следователей СК РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек
Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном РИА Новости.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы
Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял под личный контроль расследование самоубийства 14-летней школьницы после травли и жалоб на бедность.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика, участвовавшего 23 года назад в теракте в Буденновске.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Северодвинске учительница била школьников скакалкой
Обновлено в 14:51
Происшествия
Полковник Росгвардии в одиночку пресек массовую драку на МКАД
Заместитель командира ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве Евгений Макрушин пресек массовую драку на МКАД.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии достигло 49
Серьезные ранения получили 5 человек, 44 отделались легкими травмами. Среди пострадавших — машинист поезда.
Обновлено в 09:35
Происшествия
На Украине военный получил ранение при взрыве на полигоне
Обновлено в 13:30
Происшествия
Студентов Керченского политехнического колледжа снова эвакуируют
Напомним, что месяц назад, 17 октября, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа убил в своем учебном заведении 20 человек, а затем покончил с собой.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Аварийно севший в Краснодаре самолет не принадлежит Минобороны
Самолет, который вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя, принадлежит не Минобороны РФ, а другой силовой структуре, сообщил источник "Интерфакса".
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Подмосковье около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения
Обновлено в 14:57
Происшествия
Пара из Нижнего Новгорода, занявшаяся сексом в метро, заплатит штраф
Обновлено в 12:43
Происшествия
Британец умер во время празднования своего излечения от рака
Житель Великобритании Джон Пол Макаллистер неожиданно скончался во время празднования своего излечения от рака кишечника на Мадагаскаре, пишет газета Daily Mail.
Обновлено в 14:42