Экономика
На Урале добыли самый крупный за 30 лет изумрудRT на русском 09:17
На Урале на месторождении «Мариинский прииск» обнаружили изумруд весом 1,6 кг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Мариинский прииск». Как отмечается, это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018-м — 1,54 кг.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
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