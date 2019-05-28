На Урале добыли самый крупный за 30 лет изумрудRT на русском 09:17

На Урале на месторождении «Мариинский прииск» обнаружили изумруд весом 1,6 кг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Мариинский прииск». Как отмечается, это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018-м — 1,54 кг.

На Урале добыли самый крупный за 30 лет изумруд

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