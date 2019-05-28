Экономика

На Урале добыли самый крупный за 30 лет изумрудRT на русском 09:17

На Урале на месторождении «Мариинский прииск» обнаружили изумруд весом 1,6 кг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Мариинский прииск». Как отмечается, это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018-м — 1,54 кг.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд

РИА Новости10:13

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Интерфакс05:26

Изумруд весом почти 2 кг нашли на Урале впервые за 30 лет

Телеканал 360°06:35

На Урале нашли изумруд-гигант весом 1,6 килограмма

ТагилСити.ру05:45

На Урале нашли самый большой за последние 30 лет изумруд

URA.Ru07:12

Крупнейший за почти 30 лет изумруд весом 1,6 кг найден на Урале

ТАСС04:55

На Среднем Урале нашли крупнейший изумруд XXI века

АиФ Урал04:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:42, Ашберн

Россия обзавелась редким изумрудом

Вести.UZ13:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Футбол

Кононов остался главным тренером «Спартака»

В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Политика

В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма

Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Гаджеты

Xiaomi показал «убийцу флагманов»

Китайская Xiaomi представила "убийцу флагманов", модель Redmi K20 Pro, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:14
Политика

Президент Австрии сообщил об отставке правительства Курца

Лидер Австрии Александр Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, отправит в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 17:19
Музыка

Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»

Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Здоровье

Новые правила ОМС вступили в силу с 28 мая

Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области, новые правила обязательного медицинского страхования предусматривают контроль страховых медорганизаций за соблюдением прав застрахованных и взаимодействие территориального фонда ОМС, страховых организаций и лечебных учреждений.
Обновлено в 06:54
Хоккей

Российский хоккеист получил гражданство Украины

21-летний российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил гражданство Украины, информирует strana.ua.
Обновлено в 14:20
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Общество

Температура выше нормы ожидается по всей России летом

Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Пилоты ВМФ США подтвердили, что целились в НЛО много раз

Свидетельства лейтенантов подтвердили еще несколько пилотов их эскадрильи, пожелавшие сохранить анонимность.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости

Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
Обновлено в 08:02
Происшествия

Под Омском пропала семья из трех человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.
Обновлено в 08:47
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Происшествия

На юге Москвы столкнулись пять машин

Обновлено в 14:14
Происшествия

По меньшей мере два человека погибли при нападении на детей в Японии

Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека — шестиклассница и 39-летний сотрудник МИД Японии, который, предположительно, был отцом одной из школьниц.
Обновлено в 07:10
Политика

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва попал в базу данных «Миротворца»

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем, задержанный во вторник в аэропорту Вильнюса, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 12:58
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Обновлено в 09:33
Общество

Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год

Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Хоккей

Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Спорт

Шлейхер выиграл золото ЧР по прыжкам в воду с трамплина, Захаров — 3-й

Никита Шлейхер с результатом 498,70 балла завоевал золото чемпионата России по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина.
Обновлено в 14:24
Происшествия

В Татарстане на несанкционированной свалке нашли медкарты

Специалисты минэкологии Татарстана обнаружили в Альметьевском районе республики несанкционированную свалку, где наряду со строительным мусором были медицинские карты жителей, сообщает региональное министерство экологии и природных ресурсов.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Экс-мэр Тегерана сознался в убийстве жены

Обновлено в 12:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное