Политика

На Украину впервые доставлена партия нефти из СШАRT на русском 12:43

На Украину доставлена первая в истории партия нефти из США. В настоящее время танкер Wisdom Venture, доставивший 75 тыс. тонн нефти, разгружается в Одесском порту.
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Первую партию американской нефти доставили на Украину

Вести.Ru12:17

Украина получила первую в истории партию нефти из США

РБК12:56

На Украину впервые доставлена партия нефти из США

RT на русском12:43

Украина получила первую в истории партию нефти из США

ТАСС12:33

На Украину доставлена первая в истории страны партия нефти из США

Эхо Москвы13:02

В Одесском порту началась разгрузка первой партии нефти из США

РИА Новости12:12

Порт Одессы принял первую партию американской нефти

Московский Комсомолец12:05
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Алибасова раскрыл источник дохода на лечение болезни отца

Обновлено в 09:17
Происшествия

Установлены личности погибших при крушении катамарана на Кубани

Обновлено в 02:29
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Происшествия

Похитившую миллионы Луизу Хайруллину выдали собственные дети

Сбежавшую с 23 млн рублей Луизу Хайруллину выдали собственные дети. Напомним, женщину вчера задержали в Казани на съемной квартире.
Обновлено вчера в 05:40
Авто

Посмотрите, как чистят автомобильные тоннели

Через автомобильный тоннель в любом крупном городе ежедневно проходят тысячи автомобилей, покрывая его стены толстым слоем копоти и грязи.
Обновлено в 11:00
Спорт

Тёниссен выиграл первый этап «Тур де Франс»

Главная велогонка человечества стартовала в Бельгии.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия

Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Урганта раскрыла пол будущего малыша

Обновлено в 08:59
Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020

Обновлено в 11:02
Политика

Иран приготовился захватить британский танкер

В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено вчера в 05:46
Космос

Весь июль кировчане смогут наблюдать за полетом МКС в небе

Наблюдать за МКС можно будет вечером и ночью, начиная с 8 июля, на протяжении трех недель, сообщают кировские астрономы-любители.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.
Обновлено в 11:54
Общество

Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

Аномальная жара и грозы идут на Южный Урал

Обновлено в 08:42
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Происшествия

В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки

Обновлено в 11:17
Происшествия

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса с пассажирами

Обновлено в 12:06
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте клуба опубликовал заявление о ситуации вокруг перехода нападающего Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону».
Обновлено вчера в 14:41
Политика

Владимир Путин посмертно наградил моряков, погибших в Баренцевом море

Обновлено вчера в 05:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту

Обновлено в 12:29
Общество

Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 12:15
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Политика

В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбарго

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Москва не примет решения ввести торговое эмбарго в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:44
Политика

Эстонские консерваторы хотят восстановить памятник эсэсовцам

Активисты Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) собираются восстановить памятник эсэсовцам в поселке Лихула.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
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Одесский порт
Крупный торговый порт международного значения, расположен на северо-западном побережье Чёрного моря, в юго-западной части Одесского залива. Имеет один из крупнейших в Европе пассажирских терминалов. Признан базовым круизным портом Украины. Третий по грузообороту на Чёрном море. Самый крупный порт Украины по грузообороту.
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