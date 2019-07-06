На Украину доставлена первая в истории партия нефти из США. В настоящее время танкер Wisdom Venture, доставивший 75 тыс. тонн нефти, разгружается в Одесском порту.

На Украину впервые доставлена партия нефти из США

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