На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестногоРБК 09:15

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова. «Журналист часто затрагивал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги», — заявил Томиленко.

На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного

Происшествия Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии - подробности Стало известно о том, что российская телеведущая Ксения Собчак решила провести свой отпуск в компании режиссера Константина Богомолова в Италии.

Хоккей Ковальчук: слава богу, что кто-то еще считает меня лучшим Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что не видел на трибунах арены в Брно баннер "Kovy is the best", но рад, что кто-то еще считает его лучшим.

Здоровье Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.

Футбол Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.

Происшествия Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Армия и оружие Северная Корея запустила ракету малой дальности Военные Северной Кореи осуществили испытательный пуск ракеты малой дальности. Она полетела в сторону Японского моря.

Происшествия В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава На северо-западе Москвы в Алешкинском лесу загорелась сухая трава на площади около 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

Энергетика Чистая российская нефть дошла до Мозырского НПЗ в Беларуси 4 мая российская нефть, очищенная от примесей дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Беларуси.

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.

Происшествия В пригороде Кургана горит поселок Смолино Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.

Происшествия На западе Москвы обрушился башенный кран На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.

Политика Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.

Политика Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оценил вопрос роспуска Верховной рады страны.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса» Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.

Транспорт В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Теннис Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Политика Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор Президент России Владимир Путин и лидер американского государства Дональд Трамп провели телефонный разговор.