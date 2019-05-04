Происшествия
На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестногоРБК 09:15
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова. «Журналист часто затрагивал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги», — заявил Томиленко.
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