Политика

На Украине жалуются на отток летчиков-испытателей и конструкторов в РФСтрана Советов on-line 02:39

По словам бывших депутатов Верховной рады, на Украине наблюдается отток квалифицированных специалистов в Россию. Это происходит из-за плохого состояния экономики страны и отсутствия перспектив. Речь идет, в том числе, о летчиках-испытателях и конструкторах.
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Евгений Червоненко
Средняя пенсия лётчика-испытателя – 10 тысяч гривен. Это при том, что наши испытатели – авторы огромных мировых рекордов.
— Евгений Червоненко, украинский предпринимательNews.ru вчера в 18:59
с чего всё началось
Экс-депутат и бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала NewsOne
 заявил, что украинских летчиков-испытателей «с удовольствием» ждут в России, им предоставляют не только работу, но и гражданство.
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Евгений Альфредович Червоненко
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