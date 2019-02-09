Политика
На Украине жалуются на отток летчиков-испытателей и конструкторов в РФСтрана Советов on-line 02:39
По словам бывших депутатов Верховной рады, на Украине наблюдается отток квалифицированных специалистов в Россию. Это происходит из-за плохого состояния экономики страны и отсутствия перспектив. Речь идет, в том числе, о летчиках-испытателях и конструкторах.
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Средняя пенсия лётчика-испытателя – 10 тысяч гривен. Это при том, что наши испытатели – авторы огромных мировых рекордов.
— Евгений Червоненко, украинский предпринимательNews.ru вчера в 18:59
с чего всё началось
Экс-депутат и бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала NewsOne заявил, что украинских летчиков-испытателей «с удовольствием» ждут в России, им предоставляют не только работу, но и гражданство.ТК Звездавчера в 21:55
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