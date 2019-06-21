На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системыRT на русском 02:00

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий». По словам Червоненко, в этом году Украина рискует столкнуться с дефолтом и потерей собственной ГТС.

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

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