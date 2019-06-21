Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системыRT на русском 02:00

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий». По словам Червоненко, в этом году Украина рискует столкнуться с дефолтом и потерей собственной ГТС.
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На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

RT на русском02:00

Украине предрекли «югославский сценарий» без российского газа

Газета.Ru06:14

Украине предрекли распад в случае потери российского газа

Lenta.ru03:09

На Украине заявили об угрозе потери газотранспортной системы

Известия07:05

На Украине боятся, что последствия потери газовой трубы будут хуже дефолта

Life.ru00:08

Судьба трубы: экс-министр Украины опасается сценария страшнее дефолта

РЕН ТВвчера в 23:27

На Украине предсказали последствия потери газовой трубы в этом году

РИА Новостивчера в 23:14
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Политика

Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР

Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк

Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Единоборства

Поветкин проведет следующий бой 12 июля в Саудовской Аравии

Бывший чемпионом мира по версии WBA в тяжелой весовой категории Александр Поветкин проведет ближайший поединок 12 июля.
Обновлено в 06:06
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Гаджеты

Представлена 7-нанометровая SoC Kirin 810

Как и Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 и Kirin 980, новая SoC Kirin 810 производится по 7-нанометровому технологическому процессу.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Иран показал обломки сбитого американского беспилотника

Обновлено в 06:11
Политика

Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве

Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил, что в Москве установилась жаркая погода, чтобы жители Африки чувствовали себя как дома.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова снова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины

Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.
Обновлено в 04:42
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Политика

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Театры

Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета

Теодор Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года.
Обновлено в 06:15
Космос

SpaceX испытала 27 двигателей ракеты Falcon Heavy

Испытания сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy прошли на площадке 39A Космического центра Кеннеди в США.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном

Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.
Обновлено в 06:55
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»

Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Путешествия

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Баскетбол

Зайон Уильямсон выбран под первым номером на драфте НБА-2019

Под первым номером «Новый Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона, форварда Дьюка.
Обновлено 19 июня в 13:26
Происшествия

В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Происшествия

РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья

ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы

Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Автоспорт

Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren

Россиянин Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren. Он будет заявлен на все оставшиеся гонки "Формулы-1" в нынешнем сезоне.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Политика

В Госдуму внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск

Авторы предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем по электронной почте.
Обновлено в 04:34
Спорт

Орсер приедет с Медведевой на этап Гран-при в Москве

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что приедет поддерживать подопечную на этап Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие

Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 06:12
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Евгений Альфредович Червоненко
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Украинский политический и государственный деятель, бизнесмен. Народный депутат Верховной рады Украины IV созыва, глава Запорожской областной государственной администрации.
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