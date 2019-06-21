Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системыRT на русском 02:00
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий». По словам Червоненко, в этом году Украина рискует столкнуться с дефолтом и потерей собственной ГТС.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:15, Вашингтон
Политика
Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес не побоялся мощного противодействия и угроз из Киева и подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта генерала Григоренко и возвращении ему прежнего имени – маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ
Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.
Обновлено в 09:02
Футбол
Черчесов сделал заявление по лимиту на легионеров
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своим мнением по поводу лимита на легионеров в российском футболе.
Обновлено в 07:12
Политика
Захарова назвала происходящее в Грузии «кошмарной провокацией»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Тбилиси, где в четверг, 20 июня, прошли протестные акции радикалов.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Авто
В России отзовут более 300 автомобилей Porsche
Обновлено в 08:20
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально
Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.
Обновлено в 07:55
Авто
Lada объяснила, почему Xray так продается
Продажи Lada Xray и Xray Cross падают третий месяц подряд, несмотря на то, что сегмент кроссоверов и "паркетников" в настоящее время находится на подъёме.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Первый осужденный за оскорбление власти в России пожаловался в ЕСПЧ
Россиянин Юрий Картыжев, который был осужден по обвинению в неуважении к власти в РФ подал жалобу в Европейский суд по правам человека, рассказал его адвокат Дамир Гайнутдинов, сообщает «Ведомости».
Обновлено в 02:16
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном
Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.
Обновлено в 06:55
Политика
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
Обновлено в 07:12
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Кокорина осмотрит травматолог перед отправкой в колонию
Осужденного форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина осмотрит травматолог перед отправкой в колонию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Здоровье
У трети жителей Камбоджи выявили червей-паразитов
В организме трети жителей Камбоджи присутствуют личинки паразитической нематоды Strongyloides stercoralis.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Футбол
Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола больше заслуженного
Экс-тренер московского "Спартака" Аттила Мальфатти прокомментировал уход капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и защитника столичной команды Дмитрия Комбарова, передает Sport24.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт
По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Путешествия
В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму
Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде
В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.
Обновлено в 08:13
Политика
Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16
Происшествия
ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов
В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:02
Футбол
Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в минувшем сезоне
Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун признан болельщиками команды лучшим футболистом уфимцев в прошлом сезоне.
Обновлено в 08:55
Футбол
«Барселона» предложила за Неймара €100 млн и Коутиньо
По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо.
Обновлено в 08:25