Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системыRT на русском 02:00
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий». По словам Червоненко, в этом году Украина рискует столкнуться с дефолтом и потерей собственной ГТС.
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Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика
16 человек пострадали во время массового митинга в Тбилиси
Обновлено вчера в 16:51
Авто
Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Транспорт
Собянин открыл новый участок метро от «Саларьево» до «Коммунарки»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро.
Обновлено вчера в 04:48
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Подросший Платон Шепелев стал сильно походить на Фриске
На фанатской страничке сына скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске появилась фотография заметно повзрослевшего ребенка.
Обновлено в 01:25
Политика
Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
В Киеве суд разрешил бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Раду.
Обновлено в 04:44
Экономика
Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиян
Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Общество
Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России
Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Космос
На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»
Обновлено в 02:14
Политика
Захарова назвала происходящее в Грузии «кошмарной провокацией»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Тбилиси, где в четверг, 20 июня, прошли протестные акции радикалов.
Обновлено в 05:42
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено в 05:45
Кино
Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной
Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой женился во второй раз
Со своим племянником Владом Алла Пугачева не общалась долгое время.
Обновлено в 05:40
Экономика
Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей
Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Хоккей
Серебряный призер Олимпиады-2018 стал игроком «Автомобилиста»
Мэйсек является серебряным призер Олимпиады-2018 в составе сборной Германии.
Обновлено в 05:36
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина
Калашникова не находит ничего предосудительного в том, что их с Савчуком застукали в таком положении.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова пожаловалась фанатам на высыпание на лице
Анфиса Чехова страдала от высыпания на лице и долгое время искала специалиста, который помог бы ей избавиться от этой проблемы.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро
Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро. Проголосовать можно на официальном сайте горадминистрации.
Обновлено в 05:56