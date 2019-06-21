Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системыRT на русском 02:00

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий». По словам Червоненко, в этом году Украина рискует столкнуться с дефолтом и потерей собственной ГТС.
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Украине предрекли распад в случае потери российского газа

Lenta.ru03:09

Украине предрекли «югославский сценарий»

Газета.Ru02:24

На Украине предсказали последствия потери газовой трубы в этом году

РИА Новостивчера в 23:14

Украине пообещали «югославский сценарий» из-за потери газового транзита

Царьград01:52

На Украине боятся, что последствия потери газовой трубы будут хуже дефолта

Life.ru00:08

Судьба трубы: экс-министр Украины опасается сценария страшнее дефолта

РЕН ТВвчера в 23:27

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

RT на русском02:00
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Происшествия

На петербургском пляже произошла массовая драка

На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика

16 человек пострадали во время массового митинга в Тбилиси

Обновлено вчера в 16:51
Авто

Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Транспорт

Собянин открыл новый участок метро от «Саларьево» до «Коммунарки»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро.
Обновлено вчера в 04:48
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Подросший Платон Шепелев стал сильно походить на Фриске

На фанатской страничке сына скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске появилась фотография заметно повзрослевшего ребенка.
Обновлено в 01:25
Политика

Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

В Киеве суд разрешил бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Раду.
Обновлено в 04:44
Экономика

Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиян

Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:56
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Общество

Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России

Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Космос

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»

Обновлено в 02:14
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Политика

Захарова назвала происходящее в Грузии «кошмарной провокацией»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Тбилиси, где в четверг, 20 июня, прошли протестные акции радикалов.
Обновлено в 05:42
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Обновлено в 05:45
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой женился во второй раз

Со своим племянником Владом Алла Пугачева не общалась долгое время.
Обновлено в 05:40
Экономика

Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей

Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.
Обновлено в 04:27
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Хоккей

Серебряный призер Олимпиады-2018 стал игроком «Автомобилиста»

Мэйсек является серебряным призер Олимпиады-2018 в составе сборной Германии.
Обновлено в 05:36
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Кино

В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина

Калашникова не находит ничего предосудительного в том, что их с Савчуком застукали в таком положении.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова пожаловалась фанатам на высыпание на лице

Анфиса Чехова страдала от высыпания на лице и долгое время искала специалиста, который помог бы ей избавиться от этой проблемы.
Обновлено вчера в 13:22
Общество

Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро

Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро. Проголосовать можно на официальном сайте горадминистрации.
Обновлено в 05:56
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Евгений Альфредович Червоненко
Украинский предприниматель
Украинский политический и государственный деятель, бизнесмен. Народный депутат Верховной рады Украины IV созыва, глава Запорожской областной государственной администрации.
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