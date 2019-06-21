Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системыRT на русском 02:00

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий». По словам Червоненко, в этом году Украина рискует столкнуться с дефолтом и потерей собственной ГТС.
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Украине предрекли распад в случае потери российского газа

Lenta.ru03:09

Украине предрекли «югославский сценарий»

Газета.Ru02:24

Судьба трубы: экс-министр Украины опасается сценария страшнее дефолта

РЕН ТВвчера в 23:27

Украине пообещали «югославский сценарий» из-за потери газового транзита

Царьград01:52

На Украине боятся, что последствия потери газовой трубы будут хуже дефолта

Life.ru00:08

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

RT на русском02:00

На Украине предсказали последствия потери газовой трубы в этом году

РИА Новостивчера в 23:14
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика

В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси

Радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков.
Обновлено в 03:47
Культура

Осквернены могилы Александра Таирова и его жены

Обновлено в 04:13
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Происшествия

Василий Бойко-Великий принял арест стоя

Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отказалась от алиментов

Ксения отказалась от алиментов и сняла с бывшего мужа эту обязанность.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика

«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов

Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Наука

Физики обнаружили «бессмертные» квантовые частицы

Обновлено 18 июня в 11:45
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Авто

В Сети показали Lada 4x4 с АКПП

Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»

Продюсер Бари Алибасов в минувший понедельник выписался из НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Авиакомпаниям США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана

Ранее над территорией республики был сбит американский беспилотник-разведчик Представители управления гражданской авиации США (FAA) запретили полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом для лайнеров американских авиакомпаний, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Обновлено в 02:42
Политика

Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В Кировской области освободили «заложников» из школы

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Кировской области, в рамках учений было решено провести контртеррористическую операцию.
Обновлено вчера в 09:35
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Общество

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

В Госдуме оценили позицию МИД Литвы по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено в 03:20
Спорт

Опубликовано расписание Загитовой и Медведевой на этапах Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал расписание этапов Гран-при по фигурному катанию, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси

К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Кино

В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Экономика

Умер главный владелец «Уралсиба» Владимир Коган

На 57-м году жизни скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Следственный комитет России подготовил и вынес на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие новые составы преступлений за врачебные ошибки.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

В Новосибирской области мужчину осудили за гибель пятерых детей

Обновлено в 03:30
Происшествия

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2

В Краснодарском крае в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг

Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
Обновлено в 04:14
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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