Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системыRT на русском 02:00
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий». По словам Червоненко, в этом году Украина рискует столкнуться с дефолтом и потерей собственной ГТС.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси
Радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков.
Обновлено в 03:47
Культура
Осквернены могилы Александра Таирова и его жены
Обновлено в 04:13
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Василий Бойко-Великий принял арест стоя
Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отказалась от алиментов
Ксения отказалась от алиментов и сняла с бывшего мужа эту обязанность.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика
«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Наука
Физики обнаружили «бессмертные» квантовые частицы
Обновлено 18 июня в 11:45
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Авто
В Сети показали Lada 4x4 с АКПП
Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»
Продюсер Бари Алибасов в минувший понедельник выписался из НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Авиакомпаниям США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана
Ранее над территорией республики был сбит американский беспилотник-разведчик Представители управления гражданской авиации США (FAA) запретили полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом для лайнеров американских авиакомпаний, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Политика
Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В Кировской области освободили «заложников» из школы
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Кировской области, в рамках учений было решено провести контртеррористическую операцию.
Обновлено вчера в 09:35
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Общество
Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году
С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
В Госдуме оценили позицию МИД Литвы по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено в 03:20
Спорт
Опубликовано расписание Загитовой и Медведевой на этапах Гран-при
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал расписание этапов Гран-при по фигурному катанию, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси
К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Экономика
Умер главный владелец «Уралсиба» Владимир Коган
На 57-м году жизни скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Следственный комитет России подготовил и вынес на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие новые составы преступлений за врачебные ошибки.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2
В Краснодарском крае в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг
Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
Обновлено в 04:14