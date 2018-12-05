Армия и оружие

На Украине заявили об испытаниях своих крылатых ракет на Чёрном море
REGNUM
10:10

Украина испытала в Одесской области новые крылатые ракеты, заявил 5 декабря глава совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов. По его словам, этими ракетами будет усилена береговая оборона на побережьях Чёрного и Азовского морей.
REGNUM10:10
с чего всё началось
По его словам
, во время испытаний на полигоне недалеко от Одессы крылатая ракета поразила надводную цель на расстоянии 280 км, чем подтвердила свои заданные характеристики.
Утро.ru08:43

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На Украине объявили об успешном испытании противокорабельной ракеты «Нептун»

ТАСС09:32

Украина провела испытания ракет на Черном море

Газета.Ru09:22

Киев заявил об успешных испытаниях противокорабельной ракеты «Нептун»

РБК09:07

Украина провела испытание крылатых ракет на Черном море

РЕН ТВ09:50

Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море

РИА Новости08:40

В Госдуме прокомментировали испытания комплекса «Нептун» на Украине

RT на русском09:36

На Украине успешно испытали новую крылатую ракету «Нептун»

Росбалт06:54
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Армия и оружие

Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США

Обновлено в 09:28
Армия и оружие

В 2019 году в Кронштадте начнут создавать кластер ВМФ

К работе приступят с 1 января В Кронштадте создадут кластер Военно-Морского флота РФ.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Обновлено в 11:03
Армия и оружие

НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе

Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Новобранцы армейского корпуса Северного флота приступили к занятиям

В отдельных подразделения армейского корпуса и бригады морской пехоты новобранцы под руководством инструкторов уже осваивают приемы ведения боевых действий в различных условиях и выполняют первые упражнения на войсковых полигонах.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Россия призвала Израиль к сдержанности в ходе операции «Северный щит»

Россия считает, что Израиль имеет право на защиту своей национальной безопасности в свете операции по уничтожению тоннелей «Хезболлы», но призывает «все стороны к ответственности и сдержанности», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

«Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану

Минобороны РФ решило отказать Азербайджану в приобретении российского берегового ракетного комплекса "Бал".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Разработчик показал климатические испытания новейшего российского ЗРК

На базе шасси МЗКТ-7930 работают антенные посты ЗРК С-400 «Триумф», а также ОТРК «Искандер», БРК «Бал», БРК «Бастион», БСАУ А-222 «Берег», РСЗО «Ураган-1М», РСЗО «Полонез» и другая новейшая военная техника.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

В частях Северного Кавказа сформировали военную полицию

В 58 армии в составе Южного военного округа сформированы подразделения военной полиции.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Порошенко рассказал, куда идут деньги украинских налогоплательщиков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что деньги налогоплательщиков "до копейки" идут на войска. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Подполковника ВВС США уволили за «непристойные полеты» подчиненных

По информации издания, формально командир 69-й эскадрильи бомбардировщиков В-52 Пол Гуссен лишился этой должности из-за «утраты доверия и неспособности поддерживать профессиональную атмосферу» среди подчиненных.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

В Сирии возобновляет работу крупнейший арматурный завод

В промышленной зоне Джибрин под Алеппо завершается крупный проект — металлургический комбинат по производству арматуры.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Сирийские военные уничтожили 23 боевика ИГ в пустыне возле Хомса

Военные армии САР ликвидировали 23 боевика террористической организации «Исламское государство»* в пустыне к востоку от города Хомс.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Эксперт назвал три возможных повода начала войны США и России

«Риск прямого военного столкновения объективно есть и нарастает», — уверен Суслов. Вероятная война имеет три сценария начала.
Обновлено в 08:39
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