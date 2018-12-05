с чего всё началось

Украина испытала в Одесской области новые крылатые ракеты, заявил 5 декабря глава совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов. По его словам, этими ракетами будет усилена береговая оборона на побережьях Чёрного и Азовского морей.

На Украине заявили об испытаниях своих крылатых ракет на Чёрном море

Армия и оружие Армия и оружие Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США

Армия и оружие Армия и оружие В 2019 году в Кронштадте начнут создавать кластер ВМФ К работе приступят с 1 января В Кронштадте создадут кластер Военно-Морского флота РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Армия и оружие Армия и оружие НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие Новобранцы армейского корпуса Северного флота приступили к занятиям В отдельных подразделения армейского корпуса и бригады морской пехоты новобранцы под руководством инструкторов уже осваивают приемы ведения боевых действий в различных условиях и выполняют первые упражнения на войсковых полигонах.

Армия и оружие Армия и оружие Россия призвала Израиль к сдержанности в ходе операции «Северный щит» Россия считает, что Израиль имеет право на защиту своей национальной безопасности в свете операции по уничтожению тоннелей «Хезболлы», но призывает «все стороны к ответственности и сдержанности», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие «Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану Минобороны РФ решило отказать Азербайджану в приобретении российского берегового ракетного комплекса "Бал".

Армия и оружие Армия и оружие Разработчик показал климатические испытания новейшего российского ЗРК На базе шасси МЗКТ-7930 работают антенные посты ЗРК С-400 «Триумф», а также ОТРК «Искандер», БРК «Бал», БРК «Бастион», БСАУ А-222 «Берег», РСЗО «Ураган-1М», РСЗО «Полонез» и другая новейшая военная техника.

Армия и оружие Армия и оружие В частях Северного Кавказа сформировали военную полицию В 58 армии в составе Южного военного округа сформированы подразделения военной полиции.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко рассказал, куда идут деньги украинских налогоплательщиков Президент Украины Петр Порошенко заявил, что деньги налогоплательщиков "до копейки" идут на войска. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Подполковника ВВС США уволили за «непристойные полеты» подчиненных По информации издания, формально командир 69-й эскадрильи бомбардировщиков В-52 Пол Гуссен лишился этой должности из-за «утраты доверия и неспособности поддерживать профессиональную атмосферу» среди подчиненных.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии возобновляет работу крупнейший арматурный завод В промышленной зоне Джибрин под Алеппо завершается крупный проект — металлургический комбинат по производству арматуры.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские военные уничтожили 23 боевика ИГ в пустыне возле Хомса Военные армии САР ликвидировали 23 боевика террористической организации «Исламское государство»* в пустыне к востоку от города Хомс.