Армия и оружие
На Украине заявили об испытаниях своих крылатых ракет на Чёрном море
На Украине заявили об испытаниях своих крылатых ракет на Чёрном мореREGNUM10:10
Украина испытала в Одесской области новые крылатые ракеты, заявил 5 декабря глава совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов. По его словам, этими ракетами будет усилена береговая оборона на побережьях Чёрного и Азовского морей.
REGNUM10:10
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с чего всё началось
По его словам, во время испытаний на полигоне недалеко от Одессы крылатая ракета поразила надводную цель на расстоянии 280 км, чем подтвердила свои заданные характеристики.Утро.ru08:43
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