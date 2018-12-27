Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в ДонбассеГазета.Ruвчера в 18:33
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".
Газета.Ruвчера в 18:33
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От того состояния, в котором мы начали в мае месяце 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая серая зона сейчас освобождена и взята под контроль.
— Юрий Бирюков, украинский общественный деятельРБК вчера в 19:23
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