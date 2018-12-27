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Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

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